Les marchés n’aimaient déjà pas le risque Le Pen, ils vont détester le risque Mélenchon, avec son programme trotskiste, et son jeu « le Fiscal Kombat »

Après le risque Marine le Pen qui a un peu baissé, les investisseurs commencent à s’inquiéter sérieusement du risque Mélenchon. Le spread entre la France et l’Allemagne, c’est à dire l'écart de taux d’intérêt entre les deux pays a augmenté à 70 points de base pour les emprunts à 10 ans après la publication des sondages donnant Mélenchon à l’arrivée du premier tour devant François Fillon avec 18% des intentions de vote.

Jean Luc Mélenchon devient donc le troisième homme de la campagne.

Alors les milieux financiers ne paniquent pas encore, mais ce qui les préoccupe, c’est la vitesse de progression du candidat de « la France insoumise »

Jusqu'à maintenant, jean Luc Mélenchon était considéré comme un extra-terrestre de talent. Intelligent, cultivé et drôle.

Ses meetings ressemblaient à des one-man show dans la veine d’un Guy Bedos du temps de Mitterrand quand il remplissait les zéniths d’un discours sarcastique, mais l’avantage de Mélenchon c’est que c’est gratuit.

En clair Mélenchon a siphonné les voix de Benoit Hamon et attiré à lui une sympathie venant de tous les horizons et plus spécialement des territoires de la gauche ou on se faisait plaisir en caressant un programme qu’on n’avait pas lu en entier d’abord, et dont on pensait qu’il ne pouvait pas être appliqué.

Mais ça s’était avant. Aujourd’hui que Mélenchon a acquis un pôle position pour la finale avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les marchés, les investisseurs étrangers commencent regarder tout cela de plus près.

Et le paysage commence à les perturber.

Avec Marine le Pen, ils pouvaient s’attendre au retour du franc avec un referendum sur l’appartenance de la France à l‘union européenne. La perspective n‘était guère réjouissante mais elle paraissait improbable.

Si maintenant en face de Le Pen, on trouve Jean Luc Mélenchon, l’horizon se brouille. Jean Luc Mélenchon est quand même un eurosceptique convaincu et c’est surtout un radical forcené en matière fiscale. Mélenchon n’arrête pas d’annoncer qu’il va renégocier les traités européens sinon, il engagera la sortie de la France de L’UE.

Peu à peu on découvre que l’artiste qui attire les foules en meeting est aussi un trotskiste qui n’a rien oublié des dogmes de Trotski lui même et de son interprète française, Lambert. La lutte contre le capitalisme mondial reste l ambition première.

La meilleure preuve est que l‘un de ses atouts dans la campagne aura été d’allier la modernité digitale à tous les clichés et archaïsmes de la gauche et extrême gauche française.

Il avait déjà été le premier en France à innover en faisant un meeting grâce à un hologramme ou mener une émission de cinq heures sur YouTube, il se permet aujourd’hui le luxe d’être le héros d’un jeu vidéo, créé par quelques-uns de ses sympathisants.

Ce jeu « fiscal Kombat » en dit plus qu’un long discours sur les intentions.