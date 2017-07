Malveillance criminelle contre un TGV Paris La Rochelle (et catastrophe évitée de peu) : la sécurité des réseaux français est-elle vraiment assurée ?

Une politique de sécurité repose très logiquement sur une analyse des causes d’accidents mortels. Cette analyse révèle que plus de 90 % des victimes proviennent des deux principales causes de mortalité que sont les accidents de passage à niveau et les « heurts de personnes sur les voies », terme statistique pour évoquer, le plus souvent, des suicides.

Là encore il faut partir d’une analyse des causes, en particulier les causes des accidents dont les expertises montrent qu’ils auraient du être évités. Si l’on considère le deux accidents récents les plus graves on enregistre des conclusions de même nature. A Brétigny-sur-Orge le 12 juillet 2013, le déraillement de l’Intercités Paris-Limoges tuait sept personnes et en blessait une trentaine. Le 14 novembre 2015, lors d’essais d'homologation du deuxième tronçon de la nouvelle ligne Est européenne le déraillement du TGV tuait 11 personnes et en blessait plus de quarante. Dans les deux cas des défaillances humaines sont avérées et la justice en déterminera la gravité.

Tout se passe comme si le strict respect de la réglementation et des procédures ne faisait plus partie, en certains lieux, de la culture de la SNCF, ce qui est évidemment inadmissible en matière de sécurité. S’agit-il de dysfonctionnements rarissimes ou s’agit-il du ramollissement de la hiérarchie sociale qui était une des forces de cette maison ? Il ne serait pas inutile d’y réfléchir avant que la deuxième hypothèse ne s’impose dans la durée.