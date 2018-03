Maladies du quotidien : savoir si l’on est contagieux ou pas, mode d’emploi

Atlantico : Comment faire la distinction, dans les cas des "maladies du quotidien" qui touchent le plus les Français entre celles qui sont contagieuses et celles qui ne le sont pas ? Ou comment faire la distinction, selon les stades de la maladie, des phases contagieuses et non contagieuses ?

Stéphane Gayet : L’expression « maladies du quotidien » fait en général allusion à des affections fréquentes et le plus souvent bénignes. Ces affections guérissent toutes seules et ont une durée assez brève.

Elles touchent adultes et enfants. La première cause qui vient à l’esprit est l’origine virale, donc infectieuse. Il y a aussi des intolérances et des causes allergiques.

Les maladies du quotidien d’origine virale sont pratiquement toutes contagieuses. Les virus en cause sont en général strictement humains et provoquent des infections des voies respiratoires supérieures. Dans le langage familier, attraper « la crève » signifie tomber malade après un refroidissement marqué. Il s’agit d’une rhinopharyngite aigüe virale. Le lien entre ledit refroidissement et la maladie qui s’ensuit est équivoque. D’une part, le froid favorise la transmission interhumaine des virus respiratoires – mais encore faut-il croiser une personne contagieuse - et en même temps il fragilise les individus en les rendant ainsi réceptifs aux virus. Précisons qu’il n’est pas indispensable de rencontrer une personne contagieuse, car il existe la possibilité de s’autocontaminer (cela signifie que l’on reste porteur sain d’un virus après avoir fait une infection ; ce virus peut se réactiver à l’occasion d’un état de fragilité). D’autre part, une rhinopharyngite aiguë virale commence habituellement par une sensation de malaise général et de froid, symptômes qui marquent le début de l’infection et qui sont facilement interprétés comme la circonstance favorisante de l’infection.

Ces rhinites, pharyngites et rhinopharyngites aigües virales sont dues à différents types de virus humains, facilement transmissibles d’un sujet à l’autre. Ils sont transmis par les microgouttelettes (invisibles) émises par la toux, l’éternuement et la parole, ainsi que par les mains et tout ce qu’elles ont touché. Le sujet est contagieux pendant environ six jours : une journée avant le début de la maladie et cinq jours après ce début. Lorsqu’il est malade, le sujet est facile à reconnaître comme tel : fatigué, traits tirés, yeux rouges et parfois cernés, nez congestionné et humide, voix rauque et toux sèche. Cette notion de contagiosité respiratoire est bien connue, à telle enseigne que ledit sujet déclare souvent : « Ne m’approchez pas, je suis malade. » Mais d’une part, il y a encore beaucoup de personnes qui négligent la précaution consistant à ne pas s’approcher du malade ; d’autre part, la journée qui précède le début de la rhinopharyngite est déjà contagieuse et sans rendre malade l’individu (mais la contagiosité est tout de même moindre que pendant la maladie). Si l’infection des voies respiratoires supérieures se prolonge au-delà de cinq jours, il s’agit en principe d’une surinfection bactérienne : la toux devient grasse et même productive (crachats), alors que le rhume s’est en général éteint. À ce stade, le risque de transmission de virus est devenu très faible.