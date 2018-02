Mais ils sont fous d'avoir mis Tariq Ramadan en prison ! Car là-bas il va se radicaliser…

On connaît la phrase de Victor Hugo sur la prison "école du crime". Elle n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui entrent dans nos établissements pénitentiaires pour des peccadilles (agressions, vols, meurtres, trafic de drogue). Et ils en sortent transformés en criminels endurcis et radicalisés : ils partent vers des contrées lointaines pour faire le jihad.

A l'évidence la place de Tariq Ramadan n'est pas parmi eux. Dans ce milieu, véritable bouillon islamiste, on se radicalise vite. Veut-on faire de Ramadan un assassin alors que jusqu'à maintenant il a toujours manifesté des dispositions très pacifiques, sauf à l'égard de celles qui ont porté plainte contre lui?

Veut-on l'obliger à partir pour l'Afghanistan ou le Yémen, l'Irak et la Syrie ayant été disqualifiés? C'est envoyer à une mort certaine un homme qui n'a jamais manié une arme et qui a en permanence navigué entre Genève, Paris et Oxford.

Une autre hypothèse est certes envisageable : la cellule de déradicalisation. Mais il faudrait en construire une spécialement pour lui. Car pas question de mettre un prédicateur universellement reconnu avec le tout-venant fondamentaliste et intégriste. La cellule serait spacieuse. Lumineuse. Avec des plantes vertes. Avec un canapé pour se rappeler quelques bons et torrides souvenirs. Et une collection de vidéos X. Ça ferait un peu cher non ?

Je suis convaincu que le juge des libertés et de l'application des peines sera sensible à ces arguments et relâchera au plus tôt Tariq Ramadan. Le magistrat devra aussi prendre en compte le fait que le prédicateur n'est pas n'importe qui. Il vient en effet d'une illustre famille.

Chez lui on est Frères musulmans de grand père en petit fils. Son aïeul, Hassan al-Bana fut en effet le fondateur en Egypte de cette confrérie dont la mission était de voiler des femmes, d'appliquer à la lettre la charia et de préserver les innocentes âmes musulmanes de toute souillure occidentale.

Hassan al-Bana fut exécuté en 1949 par la police secrète du roi Farouk qui ne badinait pas avec les Frères musulmans. Vint ensuite Nasser qui avec eux badina encore moins : il en envoya par dizaines à la potence.

Maintenant – et bien plus tard- nous avons le maréchal Sissi : ses soldats ont tué des centaines de Frères musulmans lors de manifestations. Alors, prison ou pas, on est quand même mieux en France qu'en Egypte. N'est-ce pas frère Tariq ?