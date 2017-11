Mais pourquoi l’Etat vient-il de brader 5% du capital de Renault ?

Le Monde titre aujourd'hui sur les "Paradise Papers", une enquête à partir de documents confidentiels sur l'optimisation fiscale dans les paradis caribéens. Une jolie façon de nourrir la confusion entre fraude fiscale et optimisation fiscale dans l'esprit du grand public.

En France, à chaque problème sa taxe et à chaque solution, sa taxe aussi. Et maintenant, à chaque solution son développement foireux qui entraîne (ô surprise) de nouveaux déboires financiers pour l’Etat.

Après l'annonce d'un plan pour changer l'accès à l'université, le gouvernement a déclaré vouloir réformé le système des filières au lycée et le baccalauréat. Un changement général du système éducatif est nécessaire; pas sur qu'il soit envisageable.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Né en 1958, il est diplômé de Sciences-Po, de l'ENA (promotion de 1985), et est titulaire d'un doctorat en Economie de l'Université Paris-I Panthéon-Sorbonne.

think tank économique Archer 58 Research

est économiste, spécialisé en Finances publiques. Il dirige le cabinet Archer , et a fondé le

Cela traduit l'internationalisation de ce groupe assez florissant selon l'analyse de Moody's et d'aucuns s'en réjouiront. D'autres se diront que " les centres de décision " de ce géant de l'automobile ( 52 milliards d'euros de CA ) sont désormais plus loin de Billancourt qu'il n'y parait.

Avec 25% d'opérateurs étrangers ( dont Nissan bien entendu ) et 25% ( au minimum ) de public non-résident.

Si l'on retient l'hypothèse que Renault a près de 45% du capital placé auprès du public non-résident sur un total de 54,86%, cela revient à dire que Renault n'est plus une entreprise française mais un groupe industriel issu de France.

Selon l'étude citée en lien de la Banque de France, on constate que « moins de 30 % des sociétés françaises du CAC 40 sont détenues à plus de 50 % par des non-résidents, soit 10 sur 35 », selon Christophe Guette-Khiter.

Etat : 15,01% Nissan : 15% Deutsche Bank : 4,41% Daimler : 3,1 % Salariés : 2,5% Autocontrôle : 0,86%. Dès lors que 90% de 4,73% est détenu par des institutionnels, on en déduit que la part du public qui était de 58,5% à la fin de 2016 est désormais de 54,86%.

La vente des 4,73% des titres de Renault a revêtu la forme d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels. Il faut souligner que Renault a procédé au rachat de 10% des titres vendus ( soit 1,4 million ) en vue de ses offres à des salariés et anciens salariés.

La version officielle consistant à dire que le produit des cessions ira alimenter un nouveau Fonds pour l'Innovation au mépris de la règle impérative de non-affectation budgétaire. En effet, les cessions alimenteront d'abord le budget général de l'Etat puis iront – en destination finale – là où le Législateur le souhaitera via le PLF 2018 et le PLFR de novembre.

