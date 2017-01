Magistrale plongée dans les ténèbres d'un couple

THEATRE

Une Maison de Poupée

d’Ibsen

Traduction : Régis Boyer

Adaptation et mise en scène : Philippe Person

Avec Florence Le Corre, Nathalie Lucas, Philippe Calvario et Philippe Person

INFORMATIONS

Le Lucernaire

53 rue Notre Dame des Champs

75 006 Paris

jusqu' au 21 janvier

du mardi au samedi à 21 h

Réservations : www.lucernaire.fr

01 45 44 57 34

Votre table au restaurant : 01 45 48 91 10

L’AUTEUR

Henrik Ibsen (1828-1906) est un grand auteur dramatique norvégien.

Ses pièces s’appuient sur une réflexion philosophique et sociale et elles dénoncent les défauts de la société, en particulier ses aspects conformistes et hypocrites. Les principales : « Brand » (1866), « Peer Gynt » et « une Maison de Poupée » (1879), « Les revenants » (1881), « le Canard sauvage » (1884).

THEME

L’action se passe en Norvège, dans une jolie maison où une famille bourgeoise se prépare à fêter Noël avec ses trois enfants. Nora, la mère, est pleine de joie et de fantaisie tandis que le père, Torvald, avocat et futur directeur de banque, fait preuve d’une grande rigidité. Deux autres personnages arrivent, une amie de Nora, Madame Linde, et un employé de la banque, Krogstadt, ancien ami de Madame Linde et créancier de Nora. L’atmosphère légère s’alourdit, le secret de Nora va être dévoilé, et même si elle a emprunté cet argent pour sauver la santé de son mari, ce dernier ne supportera pas cette entorse à ses principes. La pièce tourne au huis-clos irrespirable, jusqu’au départ du « petit oiseau » Nora, loin de son mari et de ses enfants.

Le texte joué est très proche de la pièce : il est seulement un peu réduit à 1h30 de jeu et à quatre personnages : l’ami médecin, la nounou, les enfants et la bonne disparaissent .

POINTS FORTS

La pièce atteint une intensité progressive remarquable et le huis-clos se fait de plus en plus lourd.

Le personnage de Nora est très subtilement complexe : elle est à la fois le « petit oiseau » joyeux, plein de fantaisie, et en même temps l’héroïne sur qui s‘abat le malheur qu’elle ne peut éviter.

La mise en scène et le jeu des acteurs permet de dégager le sens social et philosophique de cette pièce sans lourdeur excessive : Nora ne veut plus transiger avec la vérité, elle veut assumer sa vie indépendante de femme, malgré les sacrifices que cela représente.

On assiste à une peinture acérée de la société à travers le personnage de Torvald , psycho-rigide, mais aussi de Madame Linde, au statut peu enviable de femme seule, et celui de Krogstadt, exclu de la société par son manquement passé.