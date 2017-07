Macron ou la victoire tardive du souverainisme germanophobe

C’est un peu l’ironie de l’histoire. Emmanuel Macron s’exprime le 13 juillet dans la presse allemande (et dans les colonnes de Ouest-France). Les propos qu’il tient lui vaudraient une belle volée de bois vert, s’ils avaient été tenus deux ou trois ans auparavant.

Emmanuel Macron ne se gêne en effet pas pour dire les choses qui fâchent sur ce fameux couple franco-allemand dont l’élite française nous rebat les oreilles avec un dogmatisme qui frise l’hystérie. En particulier, pour le Président français, l’Allemagne joue en Europe un jeu non coopératif.

Selon lui, la prospérité allemande provient largement d’un profit qu’elle tirerait des dysfonctionnements de l’euro. Ce disant, il rejoint d’un coup le discours de tous ceux qui appellent à un examen rationnel de la construction européenne, loin des clichés colportés par la pensée dominante sur l’obligation d’être un europhile béat et un adorateur de l’amitié franco-allemande.

Macron à front renversé avec son électorat

L’évolution du langage mérite d’être signalée. Il y a quelques semaines encore, Macron faisait campagne en soutenant des idées contraires à celles-là. L’essentiel de son élection, le Président français la tient d’une attaque en règle contre toute forme de souverainisme, jugé rétrograde, et d’une idéalisation complète de la construction européenne.

À l’usage, on s’aperçoit que, pour le Président français, la réalité est plus complexe. Macron est européen et, « en même temps », il partage les idées souverainistes d’une construction de l’Europe déséquilibrée, dont l’Allemagne sort vainqueur.

Combien, pour avoir tenu ce même discours, n’ont pas été accusés de germanophobie primaire? Ceux-là savourent aujourd’hui l’étrange retournement macronien.

Oui, il faut parler du rôle de l’Allemagne

On rendra grâce, ici, à Emmanuel Macron, de rompre l’omerta instaurée par les élites françaises sur la vraie nature du comportement allemand en Europe.

D’ordinaire, le bien-pensant dominant français interdit toute forme de pensée critique vis-à-vis de la domination allemande en Europe. C’est tout juste si on a le droit d’en parler. Dans tous les cas, il est de bon ton de prêter à l’Allemagne un angélisme auquel elle-même n’a jamais prétendu.

Bien entendu que la stratégie allemande dans le concert européen est dictée par une défense bien comprise de ses intérêts. Cette défense passe régulièrement par des postures égoïstes et, au besoin, unilatérales. On l’a vu sans ambiguïté sur l’affaire des réfugiés, qu’Angela Merkel a décidé d’appeler sans consulter ses partenaires. La conséquence de cette attitude est bien connue: la gestion de la crise des réfugiés met l’Europe au bord de l’implosion.

Il ne s’agit donc pas de diaboliser l’Allemagne ni de lui prêter une malice congénitale qui vaudrait condamnation. Il s’agit seulement de constater que la vision de l’Europe portée par l’Allemagne, de la crise grecque à la crise ukrainienne en passant par la crise des réfugiés, se réduit souvent à un court-termisme germano-centré dont l’impact sur la cohésion du continent est dangereux.