Macron confronté à une rentrée difficile avec quatre dossiers à haut risque...

Le gouvernement reçoit cette semaine les syndicats pour les dernières consultations avant de rendre un arbitrage définitif fin août sur la loi Travail. Une mesure qui entend donner plus de place au contrat collectif par rapport à la loi, à la réglementation et par rapport au contrat de travail.

Le surmenage, ou de façon plus générale, le stress au travail est pourvoyeur de plusieurs pathologies. La reconnaissance relative du burn-out, montre que bien que l'épuisement au travail est un cas avéré.

Comment faire la part des choses entre ce qui pourrait être qualifié de recherche obsessionnelle de la propreté et une attention raisonnable portée à l’hygiène ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le chef du Pentagone à Ankara pour des discussions sur la Syrie et l’Irak

Vuelta: Degenkolb, malade, quitte la course

Transfert/NBA: Kyrie Irving change de monture et part à Boston

Grève de trois jours des banques et assurances : Débrayage bien suivi, les clients lésés

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

4e dossier, Donald Trump.Malgré l’ambition d’avoir une attitude purement pragmatique, la France, comme d’autres pays, va être obligée de reconsidérer sa position vis à vis d’un président de plus en plus incorrect . A ce titre-là, l’évolution des chefs d’entreprises américains est très intéressante. Alors que le monde des affaires est resté d’une neutralité bienveillante à l’égard de Trump pendant quelques mois, il commence à le critiquer sévèrement aujourd’hui. Les grands patrons qui avaient accepté de travailler avec lui le quittent les uns après les autres. Ce qui signifie que le patronat américain, qui ne voulait pas se mêler de politique,a changé d’attitude en adoptant des positions critiques.

Rotterdam,Francfort, Bruxelles et Luxembourg sont plus souvent choisis comme structures d’accueil que Paris.

3e dossier, le Brexit va entrer dans le dur de la négociation . Les Britanniques sont dans une situation difficile car ils savent désormaisqu’ils vont perdre une partie de leur potentiel de développement. La France est dans une position délicate parce que pour le moment, elle n’est pas le premier choix des institutions et des entreprises qui cherchent à déménager sur le continent.

2e dossier, le front social. La loi travail sera prête. Elle va modifier le code du travail en ramenant au niveau de l’entreprise une grande partie de la négociationsur l’organisation du travail .La CGT n’accepte pas le principe de cette réforme qui risque évidemment de diminuer son influence. Quant à l’opposition politique menée par la France des insoumis et Jean-Luc Mélenchon, elle compte bien coaguler tous les mécontentements.

1er dossier, Emmanuel Macron va devoir statuer sur le projet de budget puisqu’il a fait de la maitrise des dépenses publiques un marqueur de sérieux auprès des français qui ont voté pour lui et une preuve de crédibilité auprès des marchés qui nous apportent les financements. L’équation est simple. S’il veut réduire le déficit et tenir la promesse de baisser les impôts de 10 milliards, il lui faut trouver 20 milliards d’économie sur les dépenses publiques, dont la moitié au niveau de l’Etat. L’autre moitié sur les collectivitéslocales.

Pas facile dans ces conditions d’affronter la rentrée et surtout de traiter des dossiers à haut risque.

Il faut dire que le président s’est pris les pieds dans le tapis sur des problèmes plus symboliques que réels. Sauf qu’en politique, la symbolique des mots et des gestes est essentielle.

La grogne des militaires, celle des paparazzis, les maladresses concernant le rabotage des APL, les débats sur la loi de moralisation politique et le bricolage concernant le statut de la Première dame qui s’est transformé en une charte de comportement, reprenant en gros ce qui se faisait avant sous la Vème République.

Si le début de mandat a été euphorique, Emmanuel Macron s’est rapidement retrouvé dans une réalité difficile à maitriser et l’été ne lui a guère laissé le temps de souffler.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres