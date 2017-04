LR : Vers un programme remixé sous forme de synthèse sarko-filloniste pour mener la bataille aux législatives

Atlantico : Les Républicains, pour reconquérir leur socle électoral, envisagent un projet qui prévoit notamment la baisse de l'impôt sur le revenu mais également l'exonération des heures supplémentaires. Faut il y voir une forme de synthèse entre le fillonisme et le sarkozysme ?

Maxime Tandonnet : Les deux candidats prévoyaient une baisse de l'impôt sur le revenu mais seul Sarkozy annonçait le retour de la défiscalisation des heures supplémentaires qui fut une mesure phare de son quinquennat. On peut donc voir dans ces propositions fiscales un geste en faveur des sarkozystes. Pour autant, je ne suis pas sûr que ce soit la seule grille d'analyse. Il me semble que cette volonté affichée par les Républicains transcende les différentes "chapelles" du mouvement. La baisse de l'impôt sur le revenu et le rétablissement des heures supplémentaires constituent des attentes très fortes de l'électorat de droite.

Il me semble que le refus du rétablissement de la défiscalisation des heures supplémentaires par M. Fillon, dans son programme des primaires, manifestait une volonté de se démarquer du sarkozysme et du mandat de ce dernier. Le ralliement des Républicains à cette mesure souligne sans doute une volonté de sortir de la logique individuelle et suicidaire des primaires pour retourner à une démarche collective répondant à l'attente d'une large fraction de l'opinion.

Bruno Jeudy : J'y vois surtout l'influence de Nicolas Sarkozy et de ceux qui l'ont soutenu pendant la campagne de la primaire à commencer par Eric Woerth qui est chargé de rédiger le programme législatif des républicains. J'y vois aussi l'influence et l'idylle entre Baroin et Wauquiez, le premier ayant le poste de Premier ministre en cas de victoire aux législatives et le second voulant prendre la direction du parti lors du prochain congrès. C'est vrai que la compatibilité des programmes de Nicolas Sarkozy et de François Fillon est sans doute plus facile à réaliser qu'avec celui de Juppé qui semblait opposé aux deux autres. Il avait un point central plus centriste, plus modéré pour un parti de droite que les programmes de Nicolas Sarkozy et François Fillon qui dans le fond se rapprochent.

Ce nouveau programme qui serait d'inspiration sarkozyste et filloniste serait une sorte de pis-aller faute de pouvoir tout refaire d'ici les législatives de juin. Éric Woerth va bricoler un programme en reprenant quelques mesures François Fillon, pas mal de celles de Nicolas Sarkozy comme les heures défiscalisées (grande mesure du quinquennat Sarkozy ou encore la baisse d'impôt sur le revenu qui ne figurait que sur le programme de l'ancien président pendant les primaires)

Si le parti valide ce pouvoir c'est une perte d'influence des juppéistes qui sont moins présents dans les instances partisanes et qui ne se retrouvent pas dans le tandem qui se dessine dans cette campagne qui sera dominée par les sarkozystes (François Baroin Laurent Wauquiez Christian Jacob) et la direction intérimaire des républicains qui est dominée par les fillonistes (Bernard Accoyer, Gérard Larcher, Isabelle le Callennec…)

En quoi ce projet est-il être cohérent dans l'optique de préparer les législatives ? Avec de telles mesures, comment la droite est elle en train de se positionner vis à vis d'Emmanuel Macron dans cet objectif ?

Maxime Tandonnet : Cette nouvelle est importante. Elle souligne que la droite a la volonté de tirer un trait sur le passé sordide de ces derniers mois. Elle ne va donc pas se contenter de récupérer le programme de François Fillon mais veut proposer autre chose à ses électeurs. Le signal est très clair. Si une partie des Républicains a déclaré son intention de voter Macron contre le Pen, cela n'implique pas une soumission à la politique annoncée par M. Macron. Il y a une logique présidentielle, le choix du chef de l'Etat, qui sera notamment en charge de la représentation de la France à l'international, et une logique parlementaire, le choix d'un programme de gouvernement et d'un Premier ministre. En préparant un programme nouveau distinct de celui de M. Macron, la droite met en pratique sa volonté de ne pas se résigner à rester dans l'opposition. Elle se prépare à une cohabitation. Il me semble que tout ceci est parfaitement sain sur le plan de la démocratie et du respect des institutions de la Ve République qui distinguent clairement la notion de chef de l'Etat et celle de gouvernement du pays. La droite a l'intention de gouverner si elle obtient une majorité et donc de réaliser par les législatives l'alternance qu'elle n'a pu réussir par les présidentielles.