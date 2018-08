Louis Renault : "L’automobile, j‘en ai fait une industrie de masse. J’ai été injurié, menacé, mais voyez-vous Renault a pourtant retrouvé une position de leader"

Dans cette série de l’été consacrée à l’histoire des plus inventeurs et des plus grandes personnalités scientifiques, nous avons choisi de vous les présenter en les interviewant pour qu ils se racontent. Interviews imaginaires et posthumes, évidemment mais pour le moins plausibles. Le plaisir du journaliste qui écrie et les questions et les réponses lui même l’oblige à ne pas trahir l’historien qui lui, fait parler les écrits, les témoignages et les documents. Donc que l’historien nous pardonne de quelques imprécisions.

Notre intention est aussi noble que la sienne, faire connaître ceux qui ont changé le monde en profondeur par leur réflexion, leurs découvertes ou leur imagination. Après avoir rencontré Jean-Anthelme Brillat-Savarin et Léonard De Vinci, peintre génial de la Renaissance Gutenberg, l’inventeur de l’imprimerie et tant d’autres, c’est Louis Renault qui nous raconte son fabuleux destin.

L’histoire de Louis Renault, le fondateur du groupe mondial qui porte son nom, est incroyable. C’est sûrement une des plus passionnantes de toutes les histoires d’entreprises françaises. Imaginez une vieille dame, Renault, presque centenaire, qui aurait réussi à occuper le devant de la scène, politique, sociale, industrielle de ce pays pendant plus d’un siècle. En ayant failli mourir 10 fois, 20 fois. Elle est aujourd'hui bien plus en forme qu’avant la crise financière qui vient de balayer la planète. Renault s'est donné l’ambition et les moyens de devenir le premier constructeur mondial de voitures, en s’alliant avec Nissan, tout en misant sur la voiture électrique.

Tout cela dépasse et de loin le projet de Louis Renault, mais sans son inventivité rien n’aurait été possible.

L’automobile c’est une invention magique. Un capital de technologie conjugué à des trésors de passion. L’automobile a façonné la vie quotidienne, professionnelle, et sociale des hommes, des femmes sur la planète toute entière. Mais Renault c'est beaucoup plus qu'un constructeur automobile. C’est devenu un drapeau, un symbole. C’est un morceau de la France.

Louis Renault a oublié parfois cette dimension-là et il l’a payé de sa vie et de sa liberté. Par ses erreurs de stratégie, et son ego surdimensionné, Louis Renault a tout perdu. Son entreprise et sa fortune.

L’entreprise, elle, a survécu à trois républiques, à deux guerres mondiales, ses voitures ont roulé dans le monde entier. Entre les luttes ouvrières et les compromis historiques, Renault a aussi écrit les principaux chapitres du modèle social français. Les dates qui jalonnent l’histoire de Renault, de Louis le fondateur comme de son entreprise, se confondent avec les grandes dates de l’histoire de France. 1914, 1929, 1936. 1940, l’Occupation, 1958, la Vème République, le général De Gaulle, mai 1968.

Louis Renault, si vous aviez à raconter l’origine de cette histoire, vous retiendriez quoi ?

Louis Renault : Cette petite cabane de jardin où tout commence. Dans le jardin de mes parents à la campagne. A Boulogne. Quand je suis né en 1877, Napoléon III venait de mourir. Mes parents s’étaient enrichis dans le commerce du textile. Nous habitions à Paris dans les beaux quartiers et nous possédions aussi une propriété à Boulogne-Billancourt. Boulogne à l’époque, c’est la campagne chic et chère. J’ai deux frères, Marcel et Fernand et deux soeurs. Mon père est très absent, absorbé par ses affaires. Ma mère est un peu bigote, dit-on. Et moi, comme je suis le plus jeune, je fatigue tout le monde.