Le scoutisme, cet autre creuset de mixité sociale qui se joue chaque été discrètement

Atlantico : Vous êtes engagé depuis plusieurs années chez les Guides et Scouts d'Europe, l'une des associations de scoutisme agréées en France. Sérieusement... Vous n'avez rien de mieux à faire ? On entend partout dire que le scoutisme, c'est d'un autre âge...

Louis-Auxile Maillard : Le scoutisme, c'est une école de management pour adolescents. Il n'existe pas d'autres lieux en France ouverts à tous où des jeunes de 12 à 17 ans sont autant responsabilisés. Chez les scouts d'Europe -et dans d'autres mouvements- quand un jeune de 12 ans arrive, on lui confie au sein du groupe un rôle, une mission précise, à tenir sur une année, qui n'est pas un jeu et pour laquelle il n'existe pas de plan B : gérer le matériel, prévoir et cuisiner les repas, tenir la carte... Les plus âgés, à 16 ou 17 ans, se voient même confier pour une année un groupe de "petits frères" et autorisés à organiser des activités complètes, jusqu'à quatre jours, loin de chez eux et sans présence d'adulte sur place.

Pour ces jeunes, c'est souvent la première fois qu'on leur parle comme à un adulte, qu'on leur donne l'occasion d'agir "pour de vrai", en dehors des cours de récréation.

Est-ce d'un autre âge que de responsabiliser des jeunes pour les faire grandir ? Je ne crois pas. De nos jours, les recruteurs en entreprise sont de moins en moins attentifs aux diplômes et de plus en plus aux expériences extra-scolaires. A 20 ans, un jeune qui a été scout -et plus encore s'il a été aussi dans l'encadrement- a déjà une réelle expérience de gestion d'équipe, de gestion de projet, de gestion d'un budget, d'application d'une règlementation, voire de gestion de crise. Il a donc de sérieux atouts pour débuter sa vie professionnelle !

En ce qui me concerne, en tant que jeune chef d'entreprise, je me retrouve aussi dans cet engagement qui me permet de prendre l'air tout en me rendant utile. Le scoutisme, c'est un mouvement d'éducation, mais c'est aussi une famille et un état d'esprit.

C'est la période des camps d'été, en ce moment. En quoi consiste exactement un camp ? Pourquoi est-ce si important de partir en forêt, pour les scouts ?

Cette famille du scoutisme compte au niveau local des jeunes qui se connaissent bien, et fréquentent le même groupe scout dans la durée, parfois plus de dix ans. Le camp d'été est chaque année le moment phare de la vie d'un groupe. Il dure en général entre 2 et 3 semaines, et comprend des activités intenses et variées : installation du camp (tentes surélevées dans les arbres, tables en bois artisanales, ...), activités sportives, randonnées, exploration des villages alentours, "Grands Jeux", descentes de rivières sur des radeaux confectionnés par les scouts eux-mêmes, etc. Aucun jour ne ressemble à un autre, et chaque jour, les jeunes se lèvent tôt et en redemandent !

Or, le scout en camp a besoin d'espace et de tranquillité. L'idée est de partir loin du tumulte des villes, et de laisser à la maison tout ce qui est superflu : les jeux vidéos, la télévision, les réseaux sociaux, etc. Il ne s'agit pas de dénigrer obstinément tout ce qu'apporte la modernité, mais simplement de proposer à chaque jeune, durant quelques semaines, de se concentrer sur l'essentiel : lui, et les autres. La vie dans la nature, outre son charme romantique (connaître et écouter la nature, attacher son hamac entre deux arbres, arrimer sa tente au-dessus, cuisiner son repas au feu de bois...) est aussi indispensable car elle permet d'oublier un temps toutes nos sécurités du confort quotidien, et donc de mieux responsabiliser le jeune : il n'y a pas d'autre toit où s'abriter que la tente qu'il plante, il n'y a pas d'autre repas à cuisiner que celui déjà prévu. Cela l'aide à maîtriser son environnement, d'abord dans la nature, puis, plus tard, dans sa vie personnelle, professionnelle et citoyenne.