La loi fiscale de Donald Trump permettra-t-elle de poursuivre le miracle américain (et de l’étendre jusqu’en Europe) ?

Méfions-nous : les choses seront plus compliquées, et moins roses, que ce que nous dit la Bourse. Les marchés financiers américains exultent : le Dow Jones passe à 25 200, le S&P 2700, le Nasdaq 6600. Pour eux tout va bien : l’emploi américain monte, pas trop les salaires, surtout les profits. Après 148 000 nouveaux emplois en décembre, 166 000 en moyenne chaque mois du second semestre, le salaire horaire augmente de 2,6% seulement en 2017, comme en 2016, et malgré un taux de chômage de 4,1% !

La fiscalité, avec moins d’impôt sur les ménages et surtout sur les entreprises, va-t-elle poursuivre le miracle ? C’est toute la question.

Eh oui, Donald Trump a signé sa loi fiscale promise, remportant son grand succès de l’année ! Mais, on s’en doute, ce texte de plus de 500 pages voté dans l’urgence, aura des conséquences multiples, qu’on découvrira dans le temps. On verra mieux les problèmes, les effets pervers et les niches qui ne vont pas manquer de s’ouvrir. On peut donc se dire que la bourse achète aujourd’hui les baisses d’impôt, d’autant plus que les taux longs montent peu, avec l’idée que le risque inflationniste n’est pas certain ! Merveilleux. Mais comment étudier les réactions en chaîne que ce texte pourrait susciter ? Essayons la voie risquée : celle du calendrier.

1 – Faire passer le plus de charges possible dans les comptes de fin 2017 : donc le déficit budgétaire 2017 se creusera plus que prévu. Les sociétés vont bientôt publier leurs comptes et la bourse attend de belles nouvelles : une hausse des profits de plus de 10% sur l’année. Sauf si les directeurs financiers se disent que c’est le moment, où jamais, d’utiliser les différés d’impôt (defferred-tax assets, qui viennent notamment de pertes passées) et plus encore d’inscrire des dépenses que l’on savait devoir faire (autant qu’il est légal bien sûr). Il faut en effet déduire toutes ces charges de résultats imposés à un taux de 35% maintenant, plutôt qu’à 21% en 2018 ! Plus de charges au quatrième trimestre, bien moins de résultats mais moins d’impôts : la bourse devrait comprendre !

2 – Augmenter les bonus de 2017 : donc le déficit budgétaire 2017 se creuse, là aussi, plus que prévu. Ainsi, Goldman Sachs a fortement augmenté ses bonus en action, pour d’évidentes raisons de déduction des charges en 2017. Et l’a dit… mais il n’a aucune raison d’être le seul à Wall Street ! Il pourra y avoir aussi des primes de Noël !

3 – Rapatrier les profits parqués hors des Etats-Unis, notamment en Europe ! On parle de plus de 2 500 milliards de dollars de profits abroad, dont plus de 250 milliards pour les valeurs cotées au S&P 500. A voir. On parle aussi des profits d’Apple, Google, Microsoft, Pfizer. Les sommes en jeu sont énormes. Si elles étaient parquées hors des Etats-Unis, c’est bien sûr pour ne pas y être taxées, comme le demandait constamment Barak Obama (sans succès). Si elles reviennent, c’est pour bénéficier de la quasi-amnistie fiscale que représente la taxation à 15,5% (liquidités) et à 8% (actifs illiquides) de ces rapatriements. Pour cela, il faudra inscrire en 2017 dans les comptes l’intégralité des montants rapatriés et préciser si l’on veut payer l’impôt en une fois, ou sur huit ans. En bourse, il faudra donc regarder de près les décisions prises par les sociétés pour comprendre les résultats annoncés dans les jours qui viennent !