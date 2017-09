Lettre à Florent Pagny (ou comment réagir quand le montant de vos impôts annuels est flambé en une soirée à 1,5 million à Lima pour les JO)

Lettre à Florent Pagny

Cher Florent,

Tuas jeté un pavé dans la marre en déclarant en avoir assez de payer trop d’impôts au trésor français.Un heureux hasard a apporté de l’eau à ton moulin au même moment. Le comité olympique et ses amis venaient de flamber 1,5 millions d’argent des contribuables au Pérou en palaces, champagne et restaurants gastronomiques. En une petite semaine, cette clique a dépensé un an de tes impôts pour festoyer. Sache que tu n’es pas seul à dire ton ras-le-bol avec l’incurie de l’Etat et la spoliation fiscale.

Les Français, riches ou pas, sont de plus en plus nombreux à exprimer leur colère – bonnets rouges, dindons, tondus, pigeons -, voire à voter avec leurs pieds, abandonnant leur pays bien-aimé pour rejoindre les 3 millions de Français expatriés sous des cieux moins hostiles.

Tu l’as entendu maintes fois : ne pas payer ses impôts en France serait immoral, cet acte constituant l’acte fondateur de la citoyenneté. Détail cocasse, cette thèse est le plus souvent défendue par ceux qui vivent de l’impôt : politiques, fonctionnaires et professions très protégées. Les mentalités ont néanmoins évolué. Toi, tu as eu de la chance d’entendre une invitation aimable de Bruno le Maire à rester. Nous sommes loin du « Minable ! » envoyé par unpetit prof d’Allemand, alors Premier ministre mais depuis disparu dans les oubliettes de l’histoire, à la figure de Gérard Depardieu. Ce géant du cinéma français publia une réponse admirable[i], digne d’un Cyrano de Bergerac.

Si l’impôt est citoyen, pourquoi en exonérer plus de la moitié des Français sans même parler des 80% qui échapperont à la taxe d’habitation ? Pourquoi multiplier les niches et inciter les contribuables à optimiser leur facture fiscale ? Que penser des 3 millions de Français expatriés, deux fois plus qu’il y a 10 ans ? Tous ces Français sont-ils des sous-citoyens ? La constitution n’affirme-t-elle pas qu’il n’y a qu’une seule catégorie indivisible de citoyens dans notre République ? Contribuer au budget de l’Etat constitue un élément du pacte social, c’est indéniable. Mais lorsque le consentement à l’impôt recule autant que ces dernières années, nous n’assistons pas à un recul de la citoyenneté mais à celui de la légitimité de l’Etat.

Les Français rechignent de plus en plus à payer leurs impôts et ils ont raison. Ils en ont marre de vivre dans un enfer fiscal cerné par des paradis fiscaux dénigrés par une propagande d’Etat digne de celle de l’Union Soviétique à l’égard du monde libre : l’Irlande, le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et, maintenant, le Portugal seraient peuplés de pauvres mourant dans la rue sans soins ni écoles dignes de ce nom. Belle blague. L’enfer fiscal français aura-t-il raison encore longtemps seul contre tous ? Une bombe à retardement pourrait apporter une réponse inattendue plus vite que prévu.