"Léopard Hall" : une belle histoire qui vous tient en haleine

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THÈME

Au début des années 60, Anna vit en Australie, une vie tranquille et tracée d'avance. Un détective privé l'invite à rejoindre son père, qu'elle a à peine connue et dont sa mère s'est séparée il y a plus de 20 ans. Rendez vous au Congo, dans un pays "libéré" du joug colonial, mais en proie à une rébellion que l'on dit inspirée par l'URSS. C'est à la rencontre de ce père malade qu'elle va découvrir un pays déchiré et un passé oublié. Sur la route de Léopard Hall, s'engage un voyage initiatique où se rencontreront les destins d'Anna, de mercenaires en lutte contre le mouvement de libération des "Simbas", de missionnaires courageux et d'une aristocrate belge, accessoirement richissime et singulièrement aventurière.