Lendemain difficile de vote : après la chute du PS et de LR, la qualification de Macron et Le Pen, voici les trois questions majeures que soulèvent cette élection

Il n’y a donc pas eu de surprise. Les sondages avaient vu juste. Il faut être beaux joueurs : on aime détester les sondages, mais force est de constater qu’ils ont été bons. Non, les sondeurs ne sont pas des charlatans ou des apprentis sorciers ; et non les élections ne sont pas dépourvues de toute logique au point d’échapper à la prédiction. Ce succès autorise à penser que les sondages ont bien vu les grandes inflexions de la campagne, que ce soit l’effondrement de François Fillon et de Benoît Hamon, la percée de Jean-Luc Mélenchon, le tassement de Marine Le Pen et d’Emmanuel Macron, l’effacement des petits candidats (à l’exception de Nicolas Dupont-Aignan).

Le PS et LR sortent donc grands perdants de ce scrutin.

Ils subissent tous deux un sérieux revers. Leur échec est d’autant plus retentissant que ceux-ci ont réussi à survivre à la crise économique de 2007-2008. En 2012, ils sont parvenus à qualifier leur candidat respectif pour le second tour avec des scores très honorables (28,6% pour François Hollande, 27,2% pour Nicolas Sarkozy). Cinq ans plus tard, aucun de ces deux partis n’est en mesure d’accéder au second tour. Le PS s’est effondré comme jamais au cours de son histoire, tombant presque au niveau de la SFIO en 1969 (5% pour Gaston Deferre) ; quant à la droite, elle n’a pas réussi à tirer profit de l’impopularité du président Hollande et a fini par se faire voler une victoire qui lui semblait acquise d’avance. Pour la première fois, l’alternance gauche-droite ne va pas jouer, ce qui suffit déjà à montrer l’ampleur de la crise. Les primaires n’ont pas permis d’empêcher le désastre ; peut-être même ont-elles contribué à l’amplifier.

La qualification d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, même si elle n’est pas flamboyante, marque donc un tournant. La victoire de ces deux outsiders témoigne de la recomposition en cours des clivages idéologiques. Le traditionnel clivage gauche-droite n’a pas totalement disparu, mais il est désormais fortement concurrencé par un nouveau clivage : d’un côté, un pôle libéral-mondialiste dont le socle électoral est constitué par les gagnants de la mondialisation ; de l’autre, un pôle étatiste-nationaliste qui regroupent les perdants de la mondialisation. Ce clivage ne tombe pas du ciel. Il découle des dynamiques qui sont à l’œuvre depuis la fin de la guerre froide, avec l’ouverture des frontières et l’internationalisation des échanges. La globalisation a provoqué de profondes transformations dans les sociétés occidentales, avec notamment le transfert de l’industrie vers les pays émergents, le développement des services, la concentration des activités dans les grandes métropoles, la diversification des populations sur le plan ethno-religieux. Ces transformations se traduisent désormais sur le plan électoral : elles provoquent une opposition entre ceux qui approuvent ces évolutions et ceux qui les refusent. On le voit aujourd’hui en France, mais ce n’est pas un problème spécifique à la France, ni même à l’Europe : si Marine Le Pen fait écho à Donald Trump, Emmanuel Macron fait aussi écho à Hillary Clinton ou à Justin Trudeau.