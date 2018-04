"Les leçons du pouvoir" : et François Hollande signa un incroyable aveu d’impuissance face à la vague “libérale et sécuritaire” ressentie pendant son quinquennat

Atlantico : Ce mercredi 11 avril paraît "Les leçons du pouvoir" de François Hollande, livre revenant sur un quinquennat qui s'est achevé par l'incapacité du chef de l'Etat de se présenter à sa propre succession, une première dans l'histoire de la Ve République. En quoi le constat dressé par François Hollande sur la social-démocratie peut-il sonner comme un aveu d'impuissance, notamment au travers de la phrase "Et puis le vent a tourné" venant faire le lien entre "la domination de la social-démocratie" et "un ordre nouveau, à la fois plus libéral et plus sécuritaire" ?

Vincent Tournier : L’aspect positif du livre, c’est que François Hollande se pose beaucoup de questions, ce qui montre qu’il n’est pas totalement hermétique à la réflexion, et même qu’il a un peu conscience que quelque chose n’a pas bien fonctionné dans le logiciel de la gauche. Mais le problème est que la réflexion tourne vite court. Cette formule « le vent a tourné » est tout à fait symptomatique. En gros, François Hollande explique que, jusqu’aux années 1990, tout allait bien pour la social-démocratie (il n’utilise pas le terme de socialisme) : le communisme s’est effondré et les partis sociaux-démocrates triomphent en Europe, et même aux Etats-Unis avec Bill Clinton. Malheureusement, constate-t-il, cette belle marche progressiste s’arrête brutalement : tout bascule, « le vent tourne », et les libéraux l’emportent. Pourquoi ? Mystère. François Hollande se garde bien d’aller très loin. Il propose un survol très superficiel des dernières décennies. Par exemple, il explique que, avec le 11-Septembre, « la question sécuritaire supplante la question sociale », ce qui a pénalisé les sociaux-démocrates. Mais le 11-Septembre a bon dos. François Hollande fait mine d’oublier que cela fait bien longtemps que la question sociale a été mise en retrait par la social-démocratie et que, dans les années qui suivent les attaques de 2001, si les partis politiques européens (gauche et droite confondues) ne donnent pas la priorité aux enjeux sociaux, c’est moins à cause du terrorisme que parce qu’ils ont choisi de privilégier l’agenda européen, que ce soit avec l’élargissement à l’Est en 2004 ou avec le projet avorté de Constitution européenne en 2005. Or, cet agenda européen est totalement déconnecté de l’agenda sécuritaire : à l’époque, l’intégration européenne se fait sans mentionner la lutte contre le terrorisme et l’islamisme.

De même, dans la phrase suivante, François Hollande explique que la crise financière de 2008 « trouve sa source principale dans l’irrationalité des marchés et le manque de régulation des Etats ». Certes, mais il se garde bien de rappeler que la dérégulation a été approuvée par le Parti socialiste en 1984, puis relayée au niveau européen par Jacques Delors avec l’Acte unique de 1986, et que lorsque la gauche est revenue au pouvoir entre 1997 et 2002, elle n’a pas cherché à contrer radicalement cette évolution. Que l’on sache, personne à gauche n’a vu venir la crise économique, qui n’est pas évoquée dans le programme du PS de 2007, ce qui montre bien que les socialistes considéraient à ce moment-là que la dynamique de libéralisation et de dérégulation engagée dans les années 1980 constituait désormais un horizon indépassable et porteur de promesses. Bref, l’hypothèse selon laquelle la social-démocratie a fini par se confondre avec le libéralisme, ou disons avec un certain social-libéralisme, ne lui vient pas à l’esprit, pas plus que lui vient à l’esprit l’idée que les électeurs aient ressenti un besoin de sécurité, à la fois physique et culturelle, dans un monde globalisé.