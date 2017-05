Journée d’intégration des candidats LREM : les 1001 vices du renouvellement qui se cachent derrière les effets d’affiche

Atlantico : Quelle sociologie paraît ressortir des candidats investis officiellement par La République en marche ? Au-delà du visage, incarnent-ils véritablement le renouveau annoncé ?

Eric Verhaeghe : Il est encore un peu tôt pour dresser un portrait-robot exhaustif de ces candidats, surtout qu'ils ne sont pas tous désignés. Ce qu'on en sait aujourd'hui confirme que le "renouvellement" consiste surtout à désigner aux élections des candidats issus des catégories socio-professionnelles supérieures, plutôt jeunes, et appartenant à ces milieux bobos bien-pensants qui constituent le socle de l'électorat Macron.

Pour répondre à votre question, je dirais d'ailleurs volontiers qui les candidats En Marche ne sont pas.

Par exemple, En Marche n'a pas investi le député socialiste sortant Malek Boutih, soutien de Valls. Boutih répond pourtant à de nombreux critères. Il a un investissement associatif, puisqu'il fut président de SOS Racisme. Il vient d'un milieu modeste. Sa mère était femme de ménage. Mais il pose sans doute plusieurs problèmes à En Marche. En particulier, Boutih, sans forcément se définir comme un identitaire, campe sur des positions très fermes en matière de laïcité. Il ne peut être soupçonné de tendresse vis-à-vis des islamistes. Il incarne une vision très intégrationniste du Vivre Ensemble. C'en est trop pour En Marche, où la bienpensance incline à plus de tolérance vis-à-vis des mouvements identitaires musulmans. C'est cette bien-pensance-là qui a bénéficié des investitures En Marche, au travers d'une procédure opaque qui a bien souvent caché des passe-droits. Beaucoup de ceux qui sont investis ont des parents influents qui ont joué des coudes pour placer leurs enfants.

Parmi les candidats qui pourraient avoir une chance d'être élus, quel renouveau des pratiques politiques pourraient-ils insuffler ?

C'est la grande inconnue. On a tendance, me semble-t-il, à confondre deux éléments très différents. Il y a le renouveau des gens, d'abord. C'est une bonne chose que les visages changent à l'Assemblée nationale, mais ça ne suffit pas. En réalité, l'Assemblée nationale n'est pas l'épicentre du pouvoir dans la Ve République, et le renouveau qui peut s'y pratiquer ne suffit pas à renouveler l'exercice du pouvoir lui-même. Il ne faut donc pas en attendre des miracles.