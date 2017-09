"Le jour où les lions mangeront de la salade verte" : le titre est meilleur que le livre

LIVRE

LE JOUR Où LES LIONS MANGERONT DE LA SALADE VERTE.

de RAPHAELLE GIORDANO

ED. EYROLLES

320 P.

16 €

RECOMMANDATION : BOF !

THEME

Animée par la volonté d’apprendre aux hommes- et aux femmes !- à abandonner leurs comportements nuisibles pour devenir plus respectueux les uns des autres, Romane Gardener a décidé d’enseigner la communication non violente. Experte en développement personnel, elle a créé une société, « Sup de Burnes », dans laquelle elle propose différentes formations.

Poussé par son entourage à s’inscrire à un de ces programmes, le bel et arrogant homme d’affaires, Maximilien Vogue, se montre récalcitrant aux activités proposées.

Romane réussira-t-elle à le faire évoluer vers plus d’humanité ?

Et n’a-t-elle pas elle aussi à apprendre pour laisser parler son cœur ?

POINTS FORTS

- Une idée sympathique : rendre accessibles au plus grand nombre des techniques de développement personnel.

- Un petit manuel à la fin avec un rappel des notions et exercices pour mieux vivre avec soi-même et les autres.

POINTS FAIBLES

- Romane (Raphaëlle) semble très fière de ce terme de « burnerie » qui est régulièrement répété, voire ressassé, jusqu’à provoquer l’exaspération. Pas moins de cinq fois par exemple P.9, sans compter- sur la même page !- les variantes avec le verbe « déburner », ou « les comportements burnés », « les penchants burnés » et « les travers burnés » ! La société porte le nom de « Sup de Burnes », on y reçoit un « burnobook », on y apprend la « déburnerie », et j’en passe…

- Les situations sont caricaturales, les personnages stéréotypés, et les clichés abondent. Que ce soit pour l’issue du programme de « déburnification » ou pour l’évolution de la relation entre Romane et Maximilien , pas de grandes surprises…

EN DEUX MOTS

Romane fait p.68 l’éloge de la Cité des Sciences : « elle aimait la vocation de ce site : rendre accessible à chacun, quel que soit son bagage, la découverte de la culture scientifique et technique » . Raphaëlle Giordano témoigne elle aussi de ce goût pour la vulgarisation mais trop c’est trop, et la visée didactique du roman alourdit sans cesse le propos. Une Romane « Gardener » qui apprend à chacun à cultiver son jardin, un Maximilien (« le grand ») beau et superficiel (« Vogue ») qui deviendra « petit » et humble…

Franchement, l’histoire m’a horripilée plus qu’instruite ou amusée.

UN EXTRAIT