Jean-Marie Le Pen et le FN à la papa, Florian Philippot et la ligne souverainiste sociale ou Marion Maréchal Le Pen et la ligne libérale conservatrice : qui rapprochera désormais le plus le FN du pouvoir ?

Atlantico : Alors que Marion Maréchal Le Pen vient d'annoncer son retrait de la vie politique et que Florian Philippot annonce dans le même temps le lancement de son mouvement, les patriotes, les cartes semblent sur le point d'être rebattues, qui semble être en position pour porter l'héritage du Front National dans 5 ans ?

Nathalie Krikorian-Duronsoy : Mis à toutes les sauces journalistiques depuis l’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence, l’emploi du mot « recomposition » colle en revanche fort bien aux transformations internes à la direction du Front National. Dans la suite logique de la présence normalisée de cet ex-parti d’extrême-droite au second tour de la Présidentielle, deux faits majeurs concomitants sont, à mon sens, à retenir pour comprendre la situation actuelle : 1) Sa progression notable dans les urnes et 2) les conclusions positives à analyser de la perception pourtant calamiteuse de la prestation de Marine Le Pen, lors du débat d’entre deux tours.

Devenu historiquement l’épicentre de la Présidentielle, celui de 2017 était rendu exceptionnel par la présence de la présidente du FN qui actait ainsi la légitimation de son parti. Emmanuel Macron lui ayant permis, ce que n’avait pas fait Jacques Chirac avec son père, de participer à cet affrontement à égalité, dans un combat à la loyal des deux vainqueurs d’un parcours au terme duquel les Français élisent, au Suffrage Universel, la personne sensée incarnées la République, c’est à dire à la fois l’Etat et la Nation française. Certaine, chiffres à l’appui, qu’elle ne serait pas élue, la Présidente du FN a fait pour cette épreuve le choix d’une stratégie, qui enjambait l’élection sacrée, pour se placer dans le coeur des Français comme l’unique représentante de la future opposition à la nouvelle majorité.

Dans un contexte électoral où, il faut le souligner le futur Président de la République a mené sa campagne en suivant une stratégie identique à celle du FN. Confirmant de ce fait, l’ampleur d’un rejet, désormais majoritaire dans le pays, de ce que le parti de MLP dénonce depuis des décennies et place au centre de son combat idéologique anti-système UMPS, c’est à dire les partis de gouvernement issus de la Vème République, à droite comme à gauche. On oublie que le FN est à l’origine de l’idée politique du « ni droite … ni gauche » puisée dans le corpus des idées conçues par la Nouvelle-Droite au milieu des années 1970.

Confronté à l’impuissance de la gauche à réformer le pays Emmanuel Macron a donc réinvesti le concept de « Troisième voie », en fondant son mouvement En Marche sur une critique virulente des élites politiques et sur un rejet massif de la droite et de la gauche. Reprenant donc, on ne le répétera jamais assez bien que cela fâche, les fondements idéologico-stratégiques du Front National. A preuve, le nouveau Président de la République est aujourd’hui présenté par les médias comme celui voulant « détruite Les Républicains, après avoir détruit le PS », exauçant par là-même le vieux rêve de Le Pen père.