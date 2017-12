Jean Lassalle lance un appel solennel aux paysans de France pour défendre les territoires ruraux

Lire en entier la tribune signée Jean Lassalle sur WikiAgri

Lors de l’élection présidentielle, Jean Lassalle se voyait accolé l’image de défenseur de la ruralité. Loin des oppositions partisanes habituelles, il avait en effet axé une partie essentielle de son discours sur les territoires ruraux et leurs habitants. Et le mouvement qu’il préside, Résistons !, devient un parti politique à part entière

Le contenu de sa tribune

Dans la tribune qu’il signe sur WikiAgri, Jean Lassalle revient sur les accusations dont on l’a affublé lors de la campagne #balancetonporc. Il précise ainsi : « Non, je n’ai jamais ni de près ni de loin commis la moindre agression à l’égard d’une femme ou d’un homme.

Oui, je respecte profondément chaque être. Mais force est de constater que lorsque l’on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage… Défendre la place des territoires et l’expression populaire dans la République est certainement considéré comme trop subversif par le nouvel ordre imposé. Et c’est ainsi que l’on parvint, presque, à me faire taire d’octobre à décembre. » Pour rebondir aussitôt : « Je dis presque ! Car, et c’est une source d’espoir, la jeunesse de notre pays ne s’en laisse toujours pas compter. Et c’est elle, cette jeunesse française, qui m’a offert au cours de ce dernier trimestre les plus belles agoras, loin des artifices de l’information en continu. Je veux en cette fin d’année 2017 lui rendre un vibrant hommage. »

Après plusieurs conférences dans des universités, il s’adresse donc « à la jeunesse ». Mais pas seulement. Il dénonce ensuite un système favorisant « l’accaparement des terres par des groupes financiers au détriment du modèle français d’agriculture familiale ». Il pose ensuite les questions essentielles auxquelles il se propose de répondre : « Que voulons-nous pour nos communes et nos villages ? Que voulons-nous pour nos villes et nos quartiers ? »

Et c’est là qu’il adresse son message aux paysans de France : « Le droit le plus essentiel des paysans en France depuis la fondation de notre pays, c’est de pouvoir travailler la terre, produire sa contribution à l’autonomie alimentaire du pays et en vivre dignement. Depuis que ce droit n’est plus garanti, ce sont non seulement nos territoires ruraux qui tombent les uns après les autres, mais ce sont aussi nos villes de taille moyenne qui s’affaissent, perdant tour à tour leurs services publics les plus essentiels, des maternités aux gendarmeries. »

Avant de conclure par son appel : « Paysans de corps ou de cœur, vous tous qui, par votre simple bon sens, constatez avec effroi l’engrenage infernal, unissons nos forces ! Préparons-nous à mener le combat partout où l’intégrité territoriale est atteinte. Et nous forcerons l’histoire à changer de camp. Pour que le temps des paysans, celui des campagnes et du monde rural revienne, avant qu’il ne soit trop tard, résistons ! »