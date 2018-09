"J'ai dans le ventre l'impatience de 66 millions de Français" (Macron)

Emmanuel Macron va mal. Sa popularité piétinait. Maintenant elle est en chute libre. Intelligent comme pas un il en a pris conscience. Et de passage aux Antilles il a demandé aux Français "de la patience". Le temps que ses réformes donnent des résultats.

En même temps (avec lui on y échappe pas) il a, comme naguère le maréchal Pétain, fait don de sa personne à la France. Et tel le Christ il s'est crucifié avec une phrase qui montre son abnégation et son dévouement à notre égard.

"J'ai dans le ventre l'impatience de 66 millions de Français"!

Oui 66 millions!! Il n'a oublié personne : ni les bébés, ni les enfants en bas âge, ni les personnes âgées dont il a d'ailleurs amputé les retraites. L'impatience de 66 millions de Français ça doit faire très mal au ventre…

Une colite peut-être ? Des aigreurs d'estomac ? Un ulcère ? Une crise de foie? Brigitte a essayé d'atténuer ses souffrances avec une bouillotte sur son ventre endolori. Aucun résultat. Alors les plus célèbres des gastroentérologues de France ont été appelés à l'Elysée.

Mais ils n'ont publié aucun bulletin indiquant si la guérison était proche ou lointaine. Nous allons le faire à leur place. Les Français ne détestent pas à priori les réformes initiées par Macron. Certaines d'entre elles sont discutables et critiquables. D'autres non.

Ce qu'ils reprochent donc à Emmanuel Macron c'est d'être Emmanuel Macron. Un personnage hautain et méprisant. Imbu de lui-même. Avec un égo qui bat tous les records des pathologies narcissiques. Mais pour ça il faut un psychanalyste. Pas un gastroentérologue. Et on sait qu'une psychanalyse ça dure très longtemps.