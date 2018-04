Ithaque de Christiane Jatahy : A la limite du ridicule

THEATRE

Ithaque

Un spectacle de Christiane Jatahy

Inspiré d’Homère

En français et portugais, surtitré en français.

Mise en scène: Christiane Jatahy

Avec Karim Bel Kacem, Julia Bernat, Cédric Eeckout, Stella Rabello, Matthieu Sampeur

Isabel Texeira

INFORMATIONS

Odéon – Théâtre de l’Europe

Ateliers Berthier

1 rue André Suarès - 75017 Paris

Jusqu'au 21 avril

Du mardi au samedi à 20h, dimanche à 15h, relâche le lundi

Réservations : 01 44 85 40 40 - www.theatre-odeon.eu

RECOMMANDATION

BOF !

THEME

Pénélope est à Ithaque et attend le retour d’Ulysse. En son absence le pays est mal géré er les intrigants courtisent Pénélope pour prendre le pouvoir.

Ulysse est dans une ile où il vit depuis sept ans sous le charme de Calypso.

Il voudrait rentrer à Ithaque et retrouver Pénélope. Il lui faudrait pour cela renoncer à l’envoûtante Calypso.

Ce thème c’est celui d’Homère.

Il arrive qu’on le perçoive au cours de la pièce, des pièces faut-il dire… Car il y en a trois… sur deux scènes différentes (« un espace bi-frontal ») : la première se déroule à Ithaque pour une moitié des spectateurs et, simultanément, dans l’île de Calypso pour l’autre moitié, la scène étant coupée en deux par un rideau quasi opaque. La seconde, après la migration croisée de tous les spectateurs, inverse les lieux et les scènes. Pour la troisième pièce les rideaux disparaissent et la scène devient le lieu unique, encadrée de spectateurs.

Cela vous semble compliqué ? Attendez la suite…

A Ithaque, il y a sur scène simultanément 3 Pénélopes – trois incarnations différentes – d’une même Pénélope. En face d’elles trois prétendants rivalisent pour les séduire ou les contraindre.

Dans l’île de Calypso, il y a symétriquement trois Ulysses – trois incarnations différentes – d’un même Ulysse. En face d’eux, Calypso est, elle aussi, incarnée par trois actrices.

Cela vous semble compliqué ? Ce n’est pas fini…

Comme il n’y a que 6 acteurs… Les trois Pénélopes sont aussi les trois Calypso et les trois Ulysse sont évidemment les trois prétendants au lit et au trône de Pénélope.

Si vous cherchez une clef… sachez que, de part et d’autre du rideau, on est plutôt déprimé, fatigué des fêtes passées et que, dans une lassitude lascive, on déplore n’ayant plus d’alcool de devoir se saouler à la «flotte » en grignotant quelques chips ou cacahuètes (que l’on propose avec une grande régularité aux spectateurs… pour bien leur faire comprendre que toute barrière est définitivement abolie entre le théâtre et la réalité...).

Accessoirement, les Pénélopes/Calypso s’expriment souvent en portugais, pour introduire la difficulté d’être du migrant et, entre deux échanges désabusés, on évoque la corruption et la dictature.