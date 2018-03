Irak, 15 ans après : comment le renversement de Saddam Hussein a permis à l'Iran d’obtenir en quelques semaines ce qui lui avait échappé pendant les 20 années précédentes

Atlantico : 15 ans après le 20 mars 2003 qui avait vu les États-Unis déclencher l’opération Iraqi Freedom, ou 2e guerre d’Irak qui entraînera la chute de Saddam Hussein le 9 avril de cette même année. En quoi les résultats de cette offensive ont offert à Téhéran les objectifs fixés dans le conflit Iran-Irak des années 80?

Alain Rodier : L’invasion américaine de l’Irak de 2003 a été une "bénédiction des dieux" pour l’Iran. Certes, la guerre qui avait opposé Téhéran à Bagdad de 1980 à 1988 n’avait pas pour objectif de faire basculer l’Irak dans la sphère iranienne (c’est Saddam Hussein qui a été à l’origine de cette guerre et pas l’inverse, les Iraniens l’appelant d’ailleurs la "guerre imposée"), mais les mollahs souhaitaient bien prendre leur revanche et les Américains la leur ont offerte. Il faut se rappeler que les Iraniens ont eu au moins un demi-million de morts et que Saddam Hussein n’a pas hésité à employer l’arme chimique à plusieurs reprises (environ 30 000 victimes répertoriées sans que les grandes puissances ne semblent s'en offusquer particulièrement).

Les Iraniens n'ont pas répliqué de la même manière, pas vraiment par bonté d'âme, mais parce qu'ils ne disposaient pas d'armes chimiques. On a affirmé que l'Ayatollah Khomeiny y était opposé car c'était "contraire à sa doctrine" qui ne l'empêchait pas, par ailleurs, de faire occire ses opposants par tous les autres moyens imaginables.

Un autre facteur important est que le régime en place à Téhéran en 2003 faisait partie de l’"axe du mal" désigné par Bush Jr. car son effort nucléaire militaire avait été rendu public en 2002 grâce aux renseignements fournis par les Moudjahidines du peuple. Dans les faits, Téhéran craignait au plus haut point que les États-Unis n’effectuent des frappes préventives sur les installations de leur complexe militaro-industriel. Les Iraniens ont donc été enchantés de voir les forces américaines s’ensabler en Irak car cela leur laissait peu de latitude pour se retourner contre eux.

Quelles ont été les conséquences pour l’Iran de voir la « digue » irakienne s’effondrer en quelques semaines? Quelles en ont été les conséquences sur la redistribution des cartes des rapports de force dans la région ?

Les Iraniens ont été à la base de l’effondrement du régime de Saddam Hussein et même plus, ils ont participé au montage du prétexte qui a servi à Washington à déclencher les hostilités. Sachant que les Américains cherchaient à tous prix à prouver que Bagdad continuait à développer des armes nucléaires, chimiques et bactériologiques, les services secrets iraniens ont offert sur un plateau des « sources bien placées » - vraisemblablement via Ahmed Chalabi, le fondateur du Congrès National Irakien, mouvement d’opposition à Saddam Hussein soutenu par la CIA - qui ont aidé à fournir ces fameuses "preuves". La Maison Blanche, le Pentagone et Langley étaient aux anges se congratulant sur l’excellence de leurs services de renseignement. Le New York Times était alors (déjà) très va-t’en guerre voulant convaincre les citoyens américains que les boys se lançaient dans une guerre "juste". Le ton a bien changé après 2003 quand il s’est avéré que presque tout était faux. Á la décharge des services américains, la Maison Blanche "voulait" ses preuves, ils n’ont fait qu’obéir aux ordres même si les réticences étaient vives en interne car les analystes doutaient de la fiabilité des sources - et ils avaient raison mais la hiérarchie les faisait taire -. Toute comparaison avec ce qui se passe aujourd’hui entre les Anglo-saxons et Moscou n’est bien sûr que pure coïncidence...