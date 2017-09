L'insupportable omerta qui continue à peser sur les maltraitances envers handicapés et personnes âgées

Atlantico : Quels sont les catégories particulièrement touchées par ces violences "aux plus faibles" et de quelles violences parle-t-on généralement ?

Jean-Marc Maillet-Contoz : Les principales violences sont généralement psychologiques. Le tuteur ou l'aidant d'une personne dépendante peut ainsi avoir des remarques désobligeantes, mais cela peut aller jusqu'à des formes plus perverses de violences psychologiques. C'est ce qu'il y a de plus courant, parce que les gens pensent souvent avoir une légitimité ou une facilité à parler mal à quelqu'un. Ensuite il y a des vols surtout chez les personnes dépendantes. Il y a aussi des manques de respect de l'intimité ou du mode de vie ou encore de l'état d'hygiène avec des patients qui ne sont pas lavés, il y a la négligence aussi.

Il y a les violences sexuelles bien-sûre, mais aussi du harcèlement ou du dénigrement. Il y a ensuite des violences physiques avec de nombreux cas d'attouchements sexuels, de coups, de tortures sadiques, de viols avec un abus de la situation d'indvalidité.

Sont concernées par ce genre de sévices les dépendants, que ce soient les handicapées avec un handicap de compréhension d'expression ou de défense que cela soient les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées.

Qu'est-ce qui fait que c'est précisément souvent le personnel proche, famille, accompagnateur ou soignant qui est le plus souvent accusé de violence ?

Le point central est le rapport quotidien voire intime des victimes à leurs agresseurs. Cette connaissance entraîne un sentiment de supériorité assumé envers la victime, et même un sentiment de puissance. La violence infligée, si elle n'entraîne pas de réponse entraîne généralement plus de violence dans ce cercle vicieux. Si la personne dépendante ne sait pas ou ne peut pas réagir, il y a un sentiment de surpuissance qui se développe chez l'individu se rendant compte qu'il a sa victime à sa merci. C'est la perversion humaine ici qui rentre en jeu. Certains s'habituent à infliger des petites vexations jugées pas graves, d'autres poussent toujours un peu plus loin le bouchon. C'est ainsi que par exemple des personnes qui sont chargées de l'hygiène intime de personnes dépendantes se permettent de passer de l'hygiène à l'attouchement. Et parfois de l'attouchement à l'abus sexuel et ainsi de suite. Et c'est d'autant plus facile quand cette personne dépendante n'est pas en capacité de s'exprimer, et donc ne peux pas porter plaine et encore moins resister.

Chiffres émanants du 3977, numéro pour les victimes de violence handicapées ou âgées.

Du point de vue des insititutions, nombreuses sont les critiques envers leurs défaillances, dans le privé comme dans le public. Comment l'expliquez-vous et comment faut-il faire pour réagir ?

Le problème de ce genre d'institution est qu'il s'agit de lieux clos avec un personnel réduit et régulier. On a une équipe de jour et une autre de nuit et su on excepte les animateurs et personnels occasionels qui ne posent pas problème généralement, ces endroits sont pour le personnel des lieux de forte intimité avec leurs patients ou clients. Il est très facile d'être seul avec une personne dans ce cadre. Il est donc logique que l'intimité des personnes soient plus facilement attaquables, et ce évidemment par ceux qui sont déjà un peu malsains et qui laissent libres cours à leurs pulsions. Il y a ceux qui vont dans ce genre d'environnement pour nourrir leur perversions, qui sont attirés par ce genre d'endroits. Il n'y a pas que des professionnels et on a souvent besoin de personnels dans ce genre de bâtiment.