Atlantico : Selon l'historien américain Walter Scheidel (The Great Leveller - la violence et l'histoire des inégalités - 2017) l'histoire humaine révélerait que la réduction des inégalités se produit au travers d’événements violents : effondrement de l'Etat, épidémie, luttes sociales et révolution. Ceci tout en indiquant que "la démocratie ne garantit pas l’égalité des conditions." Alors que les inégalités n'ont eu de cesse de s'accroître depuis le début des années 80, comment imaginer un processus politique permettant de contourner cette fatalité d'un creusement irrépressible des inégalités ?

Comment ce processus prend il forme actuellement au sein des démocraties occidentales ?

Edouard Husson : Les Etats-Unis sont l’un des pays du monde où les écarts de revenus ont le plus progressé depuis une quarantaine d’années. Mais c’est aussi le pays qui s’interroge le plus franchement sur le phénomène. Lors des dernières élections présidentielles, Bernie Sanders et Donald Trump ont dénoncé, chacun selon son style, les inégalités croissantes. Avoir nettement écarté Sanders des primaires par la fraude, a empêché Hillary Clinton de voir le piège que lui tendait Trump: il est devenu le candidat des perdants de l’inégalité croissante contre une Clinton qui apparaissait, à tort ou à raison, comme la candidate de Wall Street. Si Hillary Clinton, qui ne pouvait pas perdre les primaires, avait eu l’intelligence de laisser Sanders atteindre son vrai score, elle aurait dû, pour l’emporter sur lui, s’adresser aux classes moyennes inquiètes; elle aurait donc chassé sur les mêmes terres que Trump. Et aurait sans doute empêché la victoire de ce dernier. Je développe ce scénario de politique-fiction car je ne vois pas ce qui justifie la thèse de Scheidel. Dans la Grande-Bretagne du XIXè siècle, il n’y a pas besoin de guerre, internationale ou civile, pour qu’un Benjamin Disraëli fasse mentir Marx et fasse du parti conservateur l’allié de la classe ouvrière. Si Scheidel avait raison, Jaurès aurait été bien stupide de ne pas souhaiter la Première Guerre mondiale. Mais Jaurès était un coeur noble et il croyait à la victoire du socialisme par la paix et la démocratie; Léon Blum et Willy Brandt lui ont donné raison. Tandis que Lénine, être de ressentiment, se réjouit de la guerre internationale puis fait de la guerre civile russe le tremplin de sa carrière de meurtrier de masse; l’abominable Vladimir Illitch Oulianov a engendré Staline, Mao, Pol Pot et la dynastie des despotes nords-coréens.

Le génie du christianisme, comme aurait dit Chateaubriand, tient à ce qu’il propose une révolution de la non-violence. Dès les premières pages de l’Evangile de Luc, dans le célèbre hymne du Magnificat, la mère du Christ chante le triomphe d’un Dieu d’amour qui « renverse les puissants de leurs trônes », et « renvoie les riches les mains vides » sans jamais exercer de violence. Le meilleur de la civilisation occidentale est venu boire à cette source. C’est Geneviève et Léon le Grand faisant plier Attila; Charles-Quint abdiquant lorsqu’il voit qu’il ne vaincra jamais le protestantisme par la violence; c’est la « Sainte Alliance » se réconciliant avec la France napoléonienne vaincue etc....Le meilleur de la politique moderne est imprégné du choix chrétien de la non-violence. La fin de la Guerre froide est d’ailleurs l’oeuvre commune de trois chrétiens (Reagan, Margaret Thatcher et Jean-Paul II) et d’un léniniste repenti (Gorbatchev). Choisir la violence pour mettre fin à des inégalités sociales ou des situations d’oppression est un choix - le plus mauvais même s’il est le plus fréquent dans l’histoire. Aujourd’hui, pour sortir des inégalités croissantes, on voit bien que s’affrontent tentation de violence, à commencer par l’islamisme, et aspiration démocratique - à commencer par le conservatisme qui vient remettre en cause la bonne conscience libérale de l’oligarchie.