Inclassable, intelligent, drôle et complice

CINEMA

OUVERT LA NUIT

France. Couleur. Comédie dramatique de Edouard Baer. Avec Edouard Baer, Sabrina Ouazani, Audrey Tautou, Christophe Meynet, Michel Galabru…

LE REALISATEUR

Electron libre de la scène comme du cinéma français, né le 1ᵉʳ décembre 1966 à Paris, Édouard Baer fait la connaissance de la comédienne et metteure en scène Isabelle Nanty, dont il devient l’assistant, au Cours Florent.

En 1987, il rencontre le journaliste, comédien, animateur de radio et de télévision français Ariel Wizman avec qui il commence à animer en 1992 La Grosse Boule, sur Radio Nova; cela durera quatre ans. Après quoi ils animent jusqu’en 1999 leur propre émission sur Canal + : À la rencontre de divers aspects du monde contemporain, faux documentaires parodiques.

Puis le duo se sépare. Édouard Baer reste sur Canal+ pour le Centre de visionnage, ovni télévisuel de trois minutes diffusé quotidiennement à l’issue de Nulle part ailleurs. Parallèlement, il débute au cinéma en 1994 dans la comédie dramatique et vaudevillesque de Frédéric Jardin : La folie douce. Dès lors, il enchaîne rôle sur rôle sur le grand écran, des plus “sérieux” ou romantiques (Rien sur Robert, 1998,Dieu est grand, je suis toute petite en 2001, etc) aux plus divertissants (Astérix dans Astérix, Mission Cléopâtre en 2001 ou Astérix au service de sa majesté en 2012)…

En 2000, il écrit, réalise et produit son premier film, La bostella, dont il tient le rôle principal, l’histoire ubuesque d’une bande de copains réunis dans une maison de Camargue pour préparer une émission de télévision.

En 2004, c’est Akoibon, où il partage l’affiche avec Jean Rochefort, Nader Boussandel, Marie Denarnaud et Chiara Mastroianni, une rocambolesque comédie où un petit escroc et un ex roi de la Jet-Set échangent leur identité pour une histoire d’amour.

Il mène en parallèle une carrière théâtrale avec notamment Cravate club, de Fabrice Roger-Lacan, aux côtés de Charles Berling, mis en scène par Isabelle Nanty, et reçoit pour l’occasion le Molière de la Révélation Théâtrale 2001. AprèsLe Grand Mezze au Théâtre du Rond-Point, il écrit et met en scène le spectacle de music-hall La folle et véritable vie de Luigi Prizzoti en 2006, un « one-man-show » joué par… 25 artistes ! Nous en resterons là, la série restant en cours, aussi prolifique qu' éclectique.

THEME

Directeur de théâtre à cours d’argent, Luigi doit, la veille de la première, trouver de quoi financer sa nouvelle production :La femme et le singe du japonais Dazaï, dégoter pour l’occasion le chimpanzé réclamé par le metteur en scène et payer son personnel qui, non rémunéré depuis deux mois, menace de faire grève pour la première alors même que le comédien principal, Michel Galabru, quitte les répétitions, lassé d’un tel foutoir.