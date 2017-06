Immigration : la pression remonte nettement en Méditerranée

Atlantico : La Libye apparaît aujourd'hui comme la plaque-tournante des routes d'émigration provenant d'Afrique de l'Ouest et de la Corne de l'Afrique. Quelles sont les causes structurelles de cette situation ?

Jacques Barou : Il s'agit notamment du désordre qui règne actuellement en Libye, depuis la disparition de Kadhafi. À son époque, il y avait déjà des mouvements migratoires en provenance d'Afrique de l'Ouest ou de la Corne de l'Afrique à travers la Libye, mais ceux-ci étaient contrôlés. Certains arrangements passés entre le régime et certains États européens - dont l'Italie - aboutissaient à ce qu'il y ait une rétention et à ce que certains migrants retournent dans leur pays d'origine. Désormais, la Libye n'est contrôlée par personne, ce qui explique que le passage soit facilité.

Le travail des passeurs est de plus en plus rentable. Le système libyen est autant mafieux que politique avec des rivalités entre les différents groupes réclamant le contrôle du pays. Cette situation risque malheureusement de durer encore longtemps.

Il y a une autre cause structurelle à la situation actuelle : la forte expansion démographique des pays africains au cours des vingt dernières années. La nouvelle génération qui arrive est mieux instruite que la précédente, mais ne parvient pas à trouver, sur place, de possibilités de travail qui la satisfait. Elle ne voit donc son avenir qu'à travers l'émigration vers l'Europe. Dans ces pays africains, la croissance démographique a été plus rapide que la croissance des emplois : ces populations ne parviennent donc pas à satisfaire tous leurs besoins, notamment celui de réalisation de soi. Nous sommes face à une émigration essentiellement économique.

D'une source à l'autre, le nombre de migrants stationnant en Libye dans l'espoir de traverser la Méditerranée varie de 300 000 à 1 million. A cela s'ajoutent les prévisions démographiques pour l'Afrique à l'horizon 2050, qui pourrait voir sa population atteindre 2,5 milliards d'habitants. Quels sont les défis posés par cette immigration en provenance de la zone sahélienne ?

Il s'agit essentiellement de défis de contrôle ; nous ne pouvons pas accepter l'immigration aveuglément. Dans un certain nombre de pays européens, en France en particulier, la situation sur le marché de l'emploi tend à s'améliorer mais nous sommes loin de pouvoir absorber une masse de migrants aussi importante. Si cela était possible, nous pourrions faire ce qu'avait fait l'Espagne, il y a quelques années, avec un certain succès : les Espagnols avaient accepté, après accord avec les pays de départ, l'accueil d'un certain nombre de migrants qui étaient contrôlés et régularisés, et qui pouvaient travailler en Espagne, mais avec comme contrepartie un investissement dans le pays de départ pour éviter les départs "sauvages".

On le voit déjà avec ceux en provenance de Syrie, mais le nombre de migrants à la marge, ne bénéficiant d'aucune possibilité d'insertion, pourrait augmenter.