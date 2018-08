L'illusion du retour de François Hollande avant la réunion du PS à La Rochelle

Atlantico : Alors que les élus PS se réuniront du 23 au 25 août à la Rochelle, François Hollande songerait à rejoindre les siens à cette occasion, réintégrant ainsi la vie politique française d'une manière plus claire. Peut-on maintenant parler de « vrai retour » de l'ancien président ?

Chloé Morin : Il est vrai que, depuis la sortie de son livre, François Hollande manifeste de plus en plus ouvertement son désir de revenir dans le débat politique. S’il nie - à ce stade - tout velléité de se présenter à nouveau à des élections, on l’a vu prendre position sur de multiples sujets ces derniers temps, et il ne semble manquer aucune occasion de critiquer son successeur… En réalité, il n’a jamais réellement quitté la vie politique. Non seulement il a pris la parole très tôt après sa sortie de l’Elysée, mais il l’a fait de manière « politique » alors qu’on eût pu s’attendre à ce qu’il observe une sorte de période de réserve, en donnant à son successeur le bénéfice du doute.

Par conséquent, à la différence de responsables politiques - on pense à Juppé, par exemple, ou même à ce que Nicolas Sarkozy avait tenté de faire à travers une diète médiatique entrecoupée de cartes postales entre 2012 et 2015 - qui prennent leurs distances pour mieux revenir, lui n’a pas bénéficié d’une période de diète médiatique. Du coup, la plupart des Français n’on apparemment pas reconsidéré leur opinion sur lui et son bilan : dans les baromètres de popularité IPSOS/Le Point, il navigue autour de 20% de popularité (21% en Juillet) depuis sa sortie de l’Elysée.

Il n’est donc pas possible de parler de rédemption ou de « Hollande nouveau », d’autant que plusieurs personnalités de gauche sont plus populaires que lui : Christiane Taubira (27%), Jean-Luc Mélenchon (27%), Martine Aubry (25%), Anne Hidalgo (23%) ou encore Benoît Hamon (23%). Même auprès des sympathisants PS, Hollande est populaire (51% de bonnes opinions), mais devancé par Lang (62%), Hulot (58%), Taubira (57%) et fait jeu égal avec Hamon. Il est vrai qu’un certain nombre de ces personnalités de gauche sont plutôt en retrait du champ politique, ou ne manifestent pas d’ambition nationale à ce stade… Par ailleurs comme la nouvelle génération peine à émerger - une difficulté structurelle, due à la nature du paysage médiatique, que l’on retrouve à LREM mais aussi chez LR -, Hollande occupe habilement l’espace laissé vacant, en tentant de se positionner comme premier opposant à Emmanuel Macron.

Quelles sont ces attentes des sympathisants socialistes, et celles qui animent ceux qui ont pu quitter le parti au bénéfice de LREM ou de la FI ? En quoi François Hollande peut-il correspondre à cette « envie », y a-t-il un réel appétit à gauche pour le retour de l’ancien Président ?

Il existe incontestablement, chez les sympathisants socialistes restants ainsi que chez un certain nombre d’ex-socialistes ayant voté LFI ou LREM, une aspiration à voir émerger des idées nouvelles, et à davantage de justice sociale dans la politique menée. Pour une bonne partie des sympathisants de gauche, Jean-Luc Mélenchon ne peut incarner l’avenir de la gauche de gouvernement - il est perçu trop à gauche, certaines de ses solutions sur l’Europe ou l’économie peuvent paraître irresponsables ou susciter des craintes… Un certain nombre - moins conséquent qu’on n’eût pu le penser - des électeurs LREM venant de la gauche sont également frustrés par une politique dont ils estiment qu’elle oublie certains principes, notamment celui de justice sociale, ou l’humanité dans le cas de l’accueil des migrants.