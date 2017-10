Henri Guaino : "Les enfants gâtés de mai 68 qui nous ont légué cette société égoïste, cynique et nihiliste sont aujourd’hui devenus macroniens"

Atlantico : L'Élysée confirme réfléchir actuellement à des célébrations de mai 68 et en serait au stade des consultations à ce sujet. Qu'est-ce que cette volonté de commémoration de ces événements révèle du macronisme ?

Henri Guaino : D'abord que le macronisme est profondément paradoxal puisque parmi les obsessions d'Emmanuel Macron il y a le rétablissement d'une certaine verticalité. Il fait une analyse, assez juste d'ailleurs, de la crise de l'autorité et de la verticalité dans la société. Mais commémorer, c’est-à-dire en réalité, célébrer officiellement mai 68 revient à célébrer l'une des attaques les plus violentes contre l'autorité et la verticalité, contre toute forme de hiérarchie. C'est donc d'abord ce sentiment d'un étrange paradoxe.

La deuxième révélation sur le macronisme c'est qu'au delà de cette question de la verticalité, cela fait prendre conscience que tous ceux qui ont fait mai 68, qui ont été des figures plus ou moins connues, qui ont été sur les barricades autour de la Sorbonne, je ne pense pas à l'extrême gauche qui agissait pour casser les policiers, pour abattre l'État, ou les ouvriers qui réclamaient des augmentations de salaires, je pense aux étudiants qui faisaient leur crise d'adolescence en écrivant sur les murs "il est interdit d'interdire", "jouir sans entraves" ou plus bête encore "CRS=SS". Eh bien tous ceux-là sont devenus macroniens. Derrière cette revendication des enfants gâtés des 30 glorieuses qu'y a-t-il, sinon la revendication d'un individualisme forcené, la valorisation de l'égoïsme, le relativisme moral, l'idée que tout se vaut ? C'est bien le monde que ces étudiants qui jouaient à la révolution nous ont construit une fois qu'ils ont occupé tous les postes de responsabilité pendant les décennies qui viennent de s'écouler. C'étaient des jeunes gens qui avaient, à l'époque, la chance de faire des études supérieures et qui venaient en général de milieux plus privilégiés pour la plupart, et qui étaient appelés, par la suite, à diriger à la fois l'administration, l'économie, la culture. Aujourd'hui, tous les travers que l'on peut reprocher à la société, sont ceux qu'ils nous ont construit.

50 ans après, quel bilan peut-on dresser de mai 68. Quels en sont les aspects positifs et négatifs ?

En dehors de la dimension de thérapie collective que peut avoir ce défoulement estudiantin, il y a peu d'aspects positifs dans la révolte de mai 68. Il y a simplement ce que Georges Pompidou appelait à cette époque-là le signe d'une crise de civilisation. La leçon à en tirer est qu'il s'agissait de la première manifestation visible de la crise de la société de consommation, de son vide spirituel, de son matérialisme, mais mai 68 n'apporte pas en réalité de réponse à ce vide, il exprime simplement le désarroi d'une petite partie de la jeunesse encore une fois privilégiée, qui fait des études, dans une société de plein emploi.

J'ai cru comprendre que l'Élysée voulait célébrer mai 68 en commémorant à la fois le mai 68 français, qui est déjà très divers entre une réalité des ouvriers et celle des étudiants qui n'a encore une fois aucun rapport, mais également le printemps 68 américain qui reflétait aussi une jeunesse qui ne voulait pas être enrôlée pour aller faire la guerre dans les rizières du Vietnam, ce qui est une motivation bien différente. Quant au printemps de Prague, oser le comparer aux étudiants qui jouent à la révolution sans risque en jetant des pavés sur les CRS, relève d'une certaine indécence. D'un côté, un peuple qui cherche à se libérer d'une dictature totalitaire et contre lequel on envoie les chars du Pacte de Varsovie, et de l'autre des enfants gâtés qui vivent dans une démocratie, un pays de liberté. Quant à la liberté sexuelle, la France n'était pas non plus un monastère et l'évolution des mœurs a été exactement la même que dans les pays qui n'ont pas connu ces événements.

Dans le sens de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, quelle critique constructive, voire "moderne" pour éviter le qualificatif de "ringard", pourrait être formulée de ces événements par une droite républicaine ?

Il faut d'abord cesser d'être terrorisé par les mots de ses adversaires. "Ringard" n'est jamais l'insulte que l'on envoie à la figure de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, comme si l'air du temps devait être l'Ultima ratio de la pensée et de l'intelligence. Je ne trouve pas que l'air du temps soit excellent et celui-ci a beaucoup changé. Les gens sont confrontés aux difficultés de la vie quotidienne, nous avons quitté l'ére de la prospérité, c'est un monde plus violent, de désordres. Les étudiants de mai 68 n'avaient plus du tout conscience que l'histoire pouvait être tragique et la condition humaine aussi. Et nous vivons aujourd'hui dans une époque où le tragique nous ressaute à la figure, nous vivons avec cette dimension tragique de l'Histoire, comme d'ailleurs les Praguois du printemps de Prague la vivaient aussi. Il ne faut pas se préoccuper de savoir si on peut être traité de ringard concernant mai 68, la question est de savoir si on valorise cet événement, et si on valorise l'attitude des étudiants qui criaient "CRS SS", et si l'on en fait un exemple, ou si, au contraire, on s'inscrit dans une opposition à ce qui a été exprimé à ce moment-là. C’est-à-dire une forme particulière de nihilisme qui nous a conduit à une forme de société égoïste, cynique, individualiste. Et je ne crois que l'on puisse s'en féliciter. Ils nous ont légué la crise de l'autorité, la démolition de l'école de la République, la contestation de la transmission, ce qui n'a pas été réellement un cadeau pour les générations suivantes.

Mai 68 appartient à notre histoire, c'est un fait historique, il n'est donc pas question de refaire l'histoire, de l'ignorer, mais la question est de savoir si nous devons nous en inspirer comme d'un événement exemplaire pour construire la société de demain ou au contraire, de savoir si notre société doit être construite sur d'autres fondements et d'autres idées. Je choisis la deuxième option et je me moque bien de savoir si l'on trouve cela ringard. Je ne crois que crier "CRS SS" soit faire preuve de modernité, que monter sur une barricade soit une preuve de progrès intellectuel ou moral. Au fond, avec le recul, c'est un peu pathétique.