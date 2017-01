Hamon- Valls, Le dialogue impossible entre l‘Utopie et la réalité ....

Hamon-Valls, jamais des membres dirigeants d’un même parti auront été aussi divergeants, aussi diffèrents. Diamétralement diffèrents. Dans tous les domaines. C’est assez extraordinaire, le fossé idéologique, technique, et programmatique qui les sépare.

Sur le diagnostic économique, ils se tournent le dos.

Benoit Hamon est un keynésien qui pense que la croissance dépend de la demande de consommation, qu’il faut donc alimenter le pouvoir d’achat par des augmentations de salaires ou de prestations sociale.

Benoit Hamon croit à la fin du travail, il prédit l’arrivée des robots, donc il songe à distribuer un revenu universel d’environ 750 euros sans conditions de ressources ou de fortune.

Evidemment rien de ce qu’il propose n’est réalisable ou finançable.

Quand l’OFCE lui dit que le revenu universel coutera 450 milliards d’euros c’est-à-dire 33 points de CSG, il panique un peu, il essaie de faire machine arrière en parlant d’une application progressive, puis d’une taxe sur les robots, mais le compte n’y est pas. Peu lui importe, il a gagné son brevet de modernité. Son revenu universel qui avait été imaginé par des libéraux, vendu par Rousseau, fait rêver. Et le rêve remplit les urnes.

Manuel Valls pense que le meilleur moyen de protéger le modèle social est encore de lui donner du carburant et le seul possible, c’est la création de richesse. Pour relancer le moteur de la reprise et de la croissance dans un pays développé, le seul est dans la compétitivité de ses entreprises, dans leur capacité à innover et à investir. Le rôle de l’état est donc de créer les conditions qui faciliteront cette compétitivité. D ‘où le Cice qui avait pour but de reconstituer les marges d’entreprises. Manuel Valls croit au travail, il pense que la technologie va transformer le travail mais surement pas de le supprimer. D’où la loi travail. D’une certaine façon, Manuel Valls (comme beaucoup d’autres responsables politiques) estime que la mission d’un homme politique est d’assumer la réalité, et de s‘y adapter.

Sur l’Europe, ils sont également aux antipodes, l’un de l'autre.

Benoit Hamon, une fois de plus propose de s’affranchir de la réalité européenne en passant outre les règles budgétaires et notamment la maitrise des déficits. Il est d’un laxisme presque supérieur à ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Hamon ne veut pas comprendre que l’Union européenne nous sert à mutualiser le cout des dettes. La dette française est achetée à 60 % par des non-résidents ce qui explique, les taux d’intérêt extrêmement bas qui s’établissent, mais les non-résidents achètent cette dette parce que nous appartenons au club des européennes fondateurs . S’affranchir des règles budgétaires et du code européen, reviendrait à quitter le club et ses avantages Projet irréaliste, voir impossible.

Manuel Valls a de son côté un faisceau de critique à l’encontre de l’Europe mais plutôt que de s’en affranchir, il prône un approfondissement de l union européenne. Une coordination fiscale plus forte, une gouvernance plus forte de façon à peser davantage dans le dialogue Franco-allemand. C’est plus compliqué. C’est plus courageux. Mais c’est plus responsable que de jeter l’Europe dans le bain d’une argumentation démagogique.