Guerres de Vendée : crimes de guerre ou génocide ?

Décryptage

Le mystère de l’inversion du théorème de Schmidt Mais pourquoi l’industrie affiche-t-elle des taux de marge records sans embaucher alors que les services embauchent avec des marges toujours plus basses ? Selon la dernière note de conjoncture publiée par l'INSEE, ce 20 mars, l’industrie afficherait son taux de marge le plus élevé (plus de 38%) depuis le début des années 2000 alors que les services afficheraient un niveau bien plus bas (environ 28%) alors que l’industrie a été destructrice nette d'emplois au cours de ces dernières années, à l’inverse des services.

Quand la Chine montre les dents Ce que réserve l’avertissement glaçant de Xi Jinping à Taiwan pour l’avenir de l’Asie du sud-est… et le notre Lors d'un discours prononcé en clôture de la session annuelle du parlement, Xi Jinping a déclaré que la Chine souhaitait une réunification pacifiste de la "mère patrie", tout en indiquant que toutes actions ayant pour objectif de diviser la Chine sont vouées à l'échec et rencontreront la condamnation du peuple et la punition de l'histoire. Pékin ayant la volonté, la confiance et la capacité de battre toute activité séparatiste, selon les mots du président chinois.

Silence ils meurent La chute d'Afrin : le déshonneur de l'Occident ! Comme Munich en 1938 notre indifférence et notre inaction face au massacre des Kurdes demeurera une tache indélébile sur notre histoire.

C’est le printemps et l’heure de vérité ZAD de NDDL : quel risque de contagion ailleurs en France si le gouvernement cède aux projets de "développement alternatifs" ? Sébastien Lecornu secrétaire d’État à la Transition écologique a été missionné par Nicolas Hulot pour préparer l'avenir de la ZAD. Mais attention aux messages ambigus qui pourraient être mal interprétés par les Zadistes.

Société Violences sexistes et sexuelles : pourquoi le projet de loi du gouvernement pourrait nuire à la cause défendue Le projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles sera présenté en conseil des ministres ce 21 mars. Il inclue notamment son volet le plus médiatisé relatif au harcèlement de rue. Selon les termes actuellement connus, cette nouvelle infraction serait passible d'une amende de 4e classe, de 90 à 750 euros.

Un rappel Sarkozy et les millions libyens : petits éléments de contexte pour distinguer ce qui relève d’une forme d’acharnement judiciaire et ce qui pourrait vraiment inquiéter l’ancien président Nicolas Sarkozy a été entendu dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre ce 20 mars 2018, dans le cadre de l'enquête "libyenne" relative aux soupçons de financement illicite de la campagne électorale de la présidentielle 2007.

Intelligence artificielle Black Mirror, en Chine c’est maintenant : l’Empire du milieu use et abuse de la reconnaissance faciale L'usage des technologies de reconnaissance faciale se généralise en Chine soulevant l'inquiétude de nombreuses ONG et observateurs internationaux qui pointent les dérives que pourraient entraîner l'usage massif de cette technologie comme moyen de surveillance généralisé.

Politique Comment ne rien céder aux nouveaux identitaires et autres jeteurs d’huile sur le feu des fractures françaises sans tomber dans le piège d’une surenchère d’hostilité ? Des indigènes de la République à Rokhaya Diallo en passant par Yassine Belattar, le Bondy Blog, le CCiF, Caroline de Haas ou Danièle Obono, les voix qui mettent la France et ses structures à l’index au quotidien ne manquent pas et trouvent un écho médiatique et sociologique puissant. Ce qui se passe aujourd’hui avec l’occupation de la Basilique de Saint Denis par la France insoumise et des associations d’aide aux migrants -allant jusqu’à interrompre une messe- souligne une fois encore ces stratégies de pompiers pyromanes en provoquant -et recherchant délibérément- des réactions.