"La guerre des intelligences" : la sacralisation douteuse de l'intelligence artificielle

LIVRE

LA GUERRE DES INTELLIGENCES

du Dr LAURENT ALEXANDRE

Ed. JC LATTES

340 pages

RECOMMANDATION

A LA RIGUEUR

THÈME

Le Dr Laurent Alexandre nous livre un ouvrage de vulgarisation scientifique sur la révolution technologique en cours et expose sa théorie selon laquelle l’obsolescence du cerveau devient une évidence au regard de l’évolution de l’intelligence artificielle (IA) qui le distance désormais. Il différencie l’IA faible- celle que nous connaissons aujourd’hui- qui effectue ce qu’on lui a appris à faire et reste sous contrôle humain, de l’IA forte, surpuissante et pouvant échapper à ses créateurs. S’appuyant sur le changement de civilisation technologique et sa désynchronisation avec les démocraties qui n’en saisissent pas les enjeux, il préconise une refonte urgente du système éducatif actuel, dont il sonne le glas, et la nécessité d’augmenter artificiellement le quotient intellectuel afin que l’homme soit en phase avec l’IA à venir.

POINTS FORTS

Les deux seules vertus que je pourrais prêter à cet essai seraient celles de susciter le débat sur le sujet fondamental du développement de l’intelligence artificielle et de dénoncer notre système scolaire obsolète, mammouth à refonder pour former et accompagner nos enfants dans un monde en profonde mutation.

Sur ce second point, le Dr Alexandre s’égare toutefois dans un scénario éducatif bionique peuplé d’enfants implantés et d’enseignants, ingénieurs en neurosciences.

POINTS FAIBLES

- Cet essai, catastrophiste et anxiogène, me semble extrêmement inquiétant au regard de son insidieuse orientation transhumaniste et eugéniste.

Le Dr Alexandre nous raconte donc qu’il est inévitable que nos capacités neuronales soient augmentées prochainement au moyen de toutes les technologies scientifiques NBIC ( Nanotechnologies, Biotechnologies, Informatique et sciences Cognitives) afin de pouvoir cohabiter avec l’Intelligence Artificielle de notre quotidien et de l’avenir.

- L’auteur nourrit une obsession maladive sur la question du QI, qui doit être selon lui, forcément élevé pour survivre. Il oublie malheureusement qu’il existe plusieurs formes d’intelligence, émotionnelle, relationnelle (cf Chronique Culture-Tops du 29/12/2017 « Métamorphoses de l’intelligence » de Catherine Malabou); cela peut nous conduire très loin : racisme anti-handicapés, anti-malades, anti-faibles

- Il exacerbe la panique en martelant que l’Europe est inerte et que la Silicon Valley et la Chine sont déjà prêtes voire déjà actives…

- Il catégorise de façon manichéenne les « pour » et les « contre » le transhumanisme, donc le bien et le mal, dans son langage, les « bioconservateurs » ou « les racistes anti-silicium » contre les partisans de la neuroaugmentation.