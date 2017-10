"Greenest summer to date" : est-ce que ça a aussi été le cas pour la France ?

Atlantico : Entre fin juin et septembre, 52% de la production d'électricité du Royaume-Uni a été satisfaite par des sources à faible teneur en carbone, selon le National Grid, contre 35% il y a quatre ans. Cela en fait l'été le plus "vert" outre-manche. Qu'en est-il du ratio énergies vertes / énergies polluantes en France ? Comment le Royaume-Uni a-t-il pu obtenir de tels résultats et où nous positionnons nous vis-à-vis d'eux ?

Gregory Lamotte : Afin de pouvoir faire des comparaisons et d'établir des tendances, il est important de regarder la consommation annuelle couverte par les renouvelables et non pas un ratio calculé sur quelques mois.

En 2004 le Royaume uni avait 1,1% de son énergie d'origine renouvelable, fin 2016 elle en était à 8,9% et elle va sans doute dépasser les 10% cette année.

Même si le Royaume-Uni a fait des progrès considérables en très peu de temps, la cible d'atteindre 15% en 2020 ne sera pas atteinte sans un renforcement très fort des plans d'actions actuels.

Par rapport à la France ? Toutes énergies confondues, nous comptons actuellement 15,7% de renouvelables et nous allons atteindre péniblement 19% de renouvelables dans le mix énergétique en 2020 au lieu des 23% prévus dans nos objectifs. Mais attention la performance Française est moins bonne que le Royaume-Uni car nous avions 9,4% en 2004. La France est donc dans les 3 pires élèves de l'Europe en matière d'atteinte des objectifs de production renouvelable en 2020.

La première ferme solaire sans subvention du Royaume-Uni a été ouverte officiellement mardi. La ferme solaire Clayhill de 10 mégawatts, générera suffisamment d'électricité pour environ 2 500 maisons et économise 4 452 tonnes de carbone. Quelle est la situation de l'énergie solaire en France ? De telles installations/initiatives peuvent-elles voir le jour chez nous ?

En France nous avons en moyenne un ensoleillement 20% plus important qu'au Royaume-Uni, donc un module solaire en France produit 20% que le même installé au Royaume-Uni, et le module solaire coute le même prix. Nous devrions donc produire en théorie avec des prix de revient 20% en dessous de ceux annoncés par le Royaume-Uni. Mais ce n'est pas le cas. Le problème de la France, c'est que la réglementation et les contraintes sont si forte sur les entreprises que pour un même projet, le prix de vente des projets réalisés en France dans le résidentiel sont 40% plus cher qu'au Royaume-Uni. Nous avons donc du pain sur la planche pour faire une place aux énergies renouvelable en France et nous pouvons parfois envier le pragmatisme Anglais qui s'illustre dans un projet remarquable :

En effet dans le cadre d'un projet gigantesque de 1,1 Milliards €, Solarplicity s'associera à des bailleurs sociaux pour installer des panneaux sur leur parc de logements. Les locataires seront alimenté à 100% en renouvelable et bénéficieront de rabais sur leurs factures de 270 €/an ce qui fera en tout 220 Millions € /an d'économies . Environ 100 000 ménages seront équipés dans les 18 prochains mois, et 800 000 dans les cinq prochaines années. Les panneaux seront gratuits pour les locataires de logements sociaux, ils paieront simplement cette énergie verte 30% moins cher que les tarifs anglais actuel.