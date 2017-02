Gilles-William Goldnadel : “Je ne vois pas pourquoi Marine Le Pen et Monsieur Mélenchon ne seraient pas invités au dîner du Crif alors que Monsieur Hamon l’est”

Atlantico : Quel regard portez-vous sur le diner organisé par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) et sur la liste des invités politiques ? Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Yannick Jadot n'ont apparemment pas reçus leur carton d'invitation…

Gilles-William Goldnadel : Mes positions sont bien connues : cela fait trente ans qu'au sein même du Conseil et même à l'extérieur, j'ai critiqué ouvertement l'hémiplégie intellectuelle et morale d'une partie du Crif qui est extrêmement sévère envers le Front National et extrêmement indulgente envers l'extrême gauche. Ce qui a amené à des conséquences tragiques tant pour la communauté nationale que pour la communauté juive.

Dans mes pires cauchemars, je ne pensais pas qu'après les attentats, la communauté juive se croit encore à la mi-temps des années1980. J'ai protesté et je ne comprends pas que le Crif ait condamné une rencontre entre une organisation juive et mon confrère Gilbert Collard, alors que deux jours après était annoncée une rencontre courtoise entre le président du Crif et Monsieur Hamon qui est, pour moi, le symbole même de l'islamo gauchisme.

J'observe un léger progrès cependant puisque le Crif ne se contente plus de ne pas inviter Madame Le Pen : il n'invite pas non plus Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Il semble quand même guérir un peu de cette hémiplégie intellectuelle et politique. Mais il faudra m'expliquer le traitement de faveur dont bénéfice Monsieur Hamon.

Sur le terrain de la détestation d'Israël, de la facilité par rapport au boycote d'Israël, de l'islamo-gauchisme et de la faiblesse particulière à l'égard du sexisme des islamistes, et du clientélisme dans les banlieues, Benoit Hamon n'a rien à envier, bien au contraire, à Monsieur Mélenchon.

Il ne me parait pas possible, d'une part, de ne pas voir les évolutions, même très imparfaites, du Front national, et d'autre part de ne pas voir l'involution catastrophique d'une partie du Parti socialiste malheureusement incarné par Monsieur Hamon. J'aurai préféré qu'on invite tout le monde, mais quitte à être chiche en matière d'invitation, je ne vois pas pourquoi Marine Le Pen et Monsieur Mélenchon ne seraient pas invités et Monsieur Hamon aurait le droit à une entrée, un plat de résistance et un dessert.

Quels sont les enjeux pour le Crif aujourd'hui d'organiser ce dîner ?

Cette politique du Crif a abouti à ce qu'il disparaisse pratiquement des écrans radars médiatiques sauf une fois l'an dans le cadre de son diner mondain, et d'une certaine manière, à ce que pratiquement la communauté juive française disparaisse de la carte politique.

En raison notamment des mauvais guides qu'a eu la communauté juive depuis trente ans, des montées de l'immigrationisme, de l'immigration clandestine islamique, de l'antisionisme radical véhiculé par les islamistes, la communauté juive de France est désemparée. De nombreux juifs ont quitté la France ! SI on veut sauver cette communauté en grand danger, tant sur le plan physique, démographique et politique, encore faut-il voir la réalité en face. La réalité du danger, c'est avant tout, et qu'on le veuille ou non, l'islamo gauchisme. Lorsque j'entends le président du Crif dire qu'au deuxième tour "ce sera tout sauf Madame Le Pen", je pense qu'il n'a pas compris que nous sommes en 2017 et je ne vois pas ce qui fonderait sa préférence à l'égard de Monsieur Hamon ou de Monsieur Mélenchon.