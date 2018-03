Génération narine : cette inquiétante "démocratisation" de la cocaïne que révèlent les saisies record des douanes

Plus de neuf tonnes de cocaines ont été saisies en France et en haute mer en 2017. Un record à mettre en parallèle avec la hausse de 50% des plantations de coca en Colombie. Mais aujourd'hui en France qui consomme de la cocaïne ? Est-ce que le cliché qui veut que l'on retrouve cette drogue dans les milieux plus ou moins aisés est toujours d'actualité ?

L'usage de cocaïne s'est depuis déjà quelques années, si l'on peut dire, démocratisé. l'image de milieux favorisés, artistiques ou de la finance est aujourd'hui largement dépassée. la consommation, plus souvent expérimentale ou occasionnelle peut se retrouver chez des jeunes de moins de 20 ans jusqu'au plus de 50 ans.

On retrouve des populations certes favorisées prenant de la cocaïne en soirée privées ou pas, mais des personnes précaires sont de plus en plus souvent touchées par cet usage, en sniff, ou fumé ou même injecté, augmentant le risque d'addiction.

nous avons des consommateurs insérés comme d'autres sans travail, ou sans logement.

Il n'y a plus de profil type d'usager de cocaïne, il y en a plusieurs, et les frontières entre chacun sont poreuses. l'usage reste toutefois très marginal en regard d'autres produits psychoactifs tel l'alcool ou le cannabis.

Comment expliquer cette évolution ?

L'offre de produit est une des explications de cette situation, d'abord l’augmentation de la production et la saturation des marchés, notamment américains. les prix sont beaucoup plus attractifs allant de 50, voire moins, euros le gramme à 100 euro environ selon la qualité mais aussi le lieu d'achat et la connaissance du marché. Dans les analyses effectuées sur des échantillons recueillis, la pureté est plus importante aujourd'hui, la rendant aussi plus addictive.

Par ailleurs il y a plus de concurrence des dealers au niveau local, poussant parfois le prix à la baisse: des "promo " comme des soldes sont proposés à certains usagers, les vendeurs peuvent livrer à domicile , minimisant les risques judiciaires mais augmentant la possibilité de consommation finalement.

Du coté de la demande, car la cocaïne devient un produit de consommation, il y a aussi un augmentation du au plaisir qui est souvent au rendez-vous des premières expérimentations, à la disponibilité du produit et à l'effet de mode dans certains groupes.

Mais le mal-être, les difficultés personnelles ou sociétales ont toujours été le vecteur de consommation de produits psychoactifs, et ce sont bien souvent ces dimensions qui favorisent le plus l' usage problématique

Comment peut-on expliquer le "succès" de cette drogue aujourd'hui ? Pourquoi consomme-t-on de la cocaïne ?

Je parlerai à nouveau de l'offre: on est dans une situation de surproduction et d'inondation du marché par les producteurs avec les conséquences dont j'ai déjà parlées. Mais les producteurs, trouvent preneurs : l'effet euphorisant, stimulant intellectuellement et physiquement, désinhibant, semblant rendre les choses simples et faciles, les rencontres possibles et les taches plus aisées, sous-tendent le plaisir ressenti par les consommateurs.

Et dans un monde où les exigences sont toujours plus grandes, l'instabilité des situations socio-professionnelles devenant plus la norme, la cocaïne peut amener une réponse, illusoire, d'autant plus si des difficultés personnelles psychiques sont associées. L'effet , momentané, antidépresseur de la cocaïne, l'évasion passagère liée a son usage peuvent amener à une répétition voire à l'addiction.

Moins de 20% des expérimentateurs de cocaïne ont un risque de dépendance. mais la puissance du produit et le mode d'usage sont autant de facteurs de nouvelle consommation.