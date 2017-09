Gaël Brustier : "Tandis que la social-démocratie se dirige toujours vers le marché, une partie des droites va vers le retour de l'intervention publique et la dénonciation du néolibéralisme"

Atlantico : Qu'est-ce que le désordre idéologique ? Politiquement, comment se manifeste ce désordre, aussi bien à droite qu'à gauche de l'échiquier ? ​

Gaël Brustier : Ce désordre idéologique est la résultante de la crise de 2008 qui est partie de la finance et qui s'est étendue à toutes les strates de la vie sociale. Ce désordre découle du fait que cela a touché tous les systèmes de représentations collectives des familles politiques qui existaient. En fait, chaque famille de pensée a été atteinte à des degrés divers. On le voit très bien : la crise de la social-démocratie, la croissance, puis actuellement la crise de croissance des droites radicales, les tentatives de régénération de la gauche radicale, et puis les mutations des droites conservatrices au pouvoir, comme on l'a vu avec Nicolas Sarkozy ou Silvio Berlusconi, ou aujourd'hui Sebastian Kurz en Autriche.

Les évidences d'hier, celles du système néolibéral de la globalisation financière, c’est-à-dire le système économique né au cours des années 80 et les représentations collectives qui y sont liées, n'en sont plus. Ces évidences-là ont été ébréchées. Pour la première fois, le néolibéralisme est contesté. Mais il y a une variété de phénomènes divers qui le contestent ; la gauche radicale, des mouvements de droite etc…, chacun apportant sa réponse à cette crise du néolibéralisme selon d’où il vient.

Dans une interview réalisée par "The American Prospect", l'ex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon déclare : "Aussi longtemps que les démocrates parleront de politiques d’identité, je les tiendrai. Je veux qu'ils parlent de racisme tous les jours. Si la gauche se focalise sur les questions de race et d'identité, pendant que nous nous concentrons sur le nationalisme économiste, nous écraseront les démocrates". Dans ce désordre idéologique que vous décrivez, estimez-vous que le "bannonisme" est un symptôme du désordre à droite, ou qu'il s'agit justement d'une avant-garde de ce que pourraient être les droites occidentales de demain ?

En fait, Steve Bannon correspond aux États-Unis à ce que faisait Guilio Tremonti dans "La peur et l'espérance" en Italie. Ce sont des mutations idéologiques de la droite qui penchent vers le nationalisme et le protectionnisme économique de manière croissante, avec un renouvellement de l'intervention de l'État. C'est un modèle des droites, selon leurs diversités, selon chaque pays. Mais il est vrai qu'il y a une contestation apparente de ce que fut le néolibéralisme triomphant auquel avaient adhéré les partis auxquels ces personnes appartiennent, qui est nouvelle à droite. On le voit aussi avec Theresa May au Royaume-Uni qui s'est mise en opposition à l'héritage Thatchérien. C'est une remise en cause par une partie des droites d'un certain nombre d'idées, en apparence au moins, qui, d'évidence, étaient celle du reaganisme ou du thatchérisme.