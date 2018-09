Gabegie financière des régions contre recentralisation manu militari : mais qui sera capable de trouver un nouvel équilibre

Atlantico : Comment trouver un moyen de gérer ces deux visions qui entrent en collision, celle de l'état et des collectivités ? Comment renouer le dialogue entre l'Etat et les collectivités ?

Les Arvernes : Une telle conciliation et un tel dialogue sont extrêmement difficiles. La raison est simple : la décentralisation a été très mal menée depuis mars 1982.

L'Etat a battu la bataille intellectuelle et morale. Que ce soit à l'égard de l'Union européenne ou à l'égard des collectivités locales, bien que l'essentiel des compétences juridiques demeure bien au niveau de l'Etat, ce dernier est en permanence inhibé et incapable d'assumer ses prérogatives à l'égard de ces deux autres niveaux de collectivités publiques, qui pourtant, contrairement à lui, ne sont pas le siège de la souveraineté.

Dans ce contexte, l'Etat est pris en étau entre des nécessités budgétaires et financières, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, et des collectivités locales qui ne sont pas responsables. Il faut le dire et le répéter : depuis 15 ans, en matière budgétaire, c'est l'Etat qui s'est serré la ceinture, alors que les collectivités locales continuaient à dépenser, notamment en matière de recrutement de personnels.

Naturellement, tous les torts ne sont pas du coté des collectivités locales. Celles-ci, à bon droit, soulignent en permanence que de plus en plus de missions leur sont confiées. Plus fondamentalement, si l'Etat fait des efforts, il est patent que ces efforts sont toujours très en deçà de ce qui est nécessaire pour remettre l'économie française sur le bon chemin et les services publics au niveau de cout/ service rendu que les français réclament. Enfin, l'Etat est à l'origine de plusieurs réformes territoriales absolument catastrophiques. Que l'on songe à la loi Chevènement sur l'intercommunalité qui devait réduire le nombre de collectivités locales, mais qui en fait l' a augmenté. Que l'on songe aussi à la réforme ubuesque des régions sous le quinquennat Hollande, faite dans la précipitation et en dépit du bon sens.

Faire en sorte à la fois que l'enjeu des finances publiques locales soit géré et que les collectivités territoriales retrouvent une forme d'autonomie ne semble pas un pari facile. Qui pourrait tenir ce rôle de "juge de paix" selon vous ?

L'idée d'autonomie des collectivités territoriales est un totem, mais n'a pas beaucoup de sens. Bien sûr, chacun comprend qu'un maire de village est mieux placé pour traiter de certaines situations qu'un fonctionnaire dans un bureau à Paris ! Pour autant, l'autonomie des collectivités locales ne s'entend que dans le respect du caractère unitaire de la République, et donc des prérogatives que le peuple français exerce au travers de son Etat. L'augmentation de la dépense depuis quarante ans doit beaucoup aux excès des collectivités locales ! Pourtant, personne n'est capable de les mettre réellement sous tension budgétaire et financière.