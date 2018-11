Discrète friture sur la ligne entre LR et le PPE : mais au fait, pour quelle politique voterez-vous vraiment à Bruxelles en choisissant la liste des Républicains ?

Atlantico : Dans la perspective des élections européennes, et dans l'attente de la désignation de la tête de liste LR, que peut-on anticiper de ce que la nomination de Manfred Weber comme Spitzenkandidat du PPE (le mode de désignation du président de la Commission européenne : Manfred Weber succédera à Jean-Claude Juncker si le PPE reste le premier parti au Parlement européen) aura comme résultat pour les électeurs du parti de droite français? La désignation de Manfred Weber ne présente-t-elle pas une différence avec la ligne politique de Laurent Wauquiez ?

Christophe Bouillaud : Comme membre de la CDU-CSU, Manfred Weber, apparaît comme officiellement plus fédéraliste ou tout au moins plus intégrationniste que les positions de LR, héritier direct du défunt RPR. Mais, en pratique, les positions de la CDU-CSU et de LR ne sont pas vraiment éloignées. Que ce soit la base de la CDU-CSU ou celle des LR, il s’agit d’électeurs conservateurs et libéraux qui ne veulent pas en réalité des contraintes que représenteraient pour eux, et surtout pour leurs finances personnelles, une intégration fédérale plus poussée. Le statu quo actuel leur convient en fait très bien dans ses grandes lignes.

Pour ce qui est de la ligne de Manfred Weber, elle est tout aussi opportuniste que celle de Laurent Wauquiez. En effet, Manfred Weber, un Bavarois, a longtemps été considéré comme faisant partie des membres du PPE les plus proches de la ligne incarnée par Viktor Orban, et, tout d’un coup, parce qu’il voulait être éligible à la Présidence de la Commission, il a fait basculer lors d’un récent vote au Parlement européen la majorité du vote du groupe PPE en faveur de la mise en cause de la Hongrie pour manquement aux normes démocratiques européennes. De même, il est de notoriété publique que Laurent Wauquiez a été proche jadis d’un politicien très européiste, avant d’afficher un temps des positions eurosceptiques. Aujourd’hui, comme chef des LR, il s’essaye à concilier les deux lignes, à la fois pro-européenne et eurosceptique. Lui aussi doit faire du « en même temps ».

Il s’agit cependant d’une conciliation en paroles, parce que, si Manfred Weber devenait effectivement Président de la Commission, il le serait obligatoirement à la tête d’une coalition des trois partis intégrationnistes : PPE, ALDE et PSE. Il est en effet vraiment impossible que le PPE bascule d’un coup et d’un bloc dans la constitution d’une majorité de toutes les droites, y compris les extrêmes droites – coalition entre le PPE et les partis à sa droite qui n’aurait d’ailleurs pas de majorité au regard des sondages disponibles actuellement. De ce fait, l’électeur eurosceptique des LR est prévenu : quoi que dise Laurent Wauquiez d’un peu eurosceptique, les élus LR participeront à la « majorité de concentration européenne » pour « sauver l’Europe » des « populistes ».