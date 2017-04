France qui souffre ou France qui gagne : les bonnes et les mauvaises raisons de voter Macron

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les appareils de la gauche et le PS en particulier, ont explosé et que la droite républicaine elle-même s’est fracturée. Le Parti socialiste comme les Républicains ne représentaient plus la réalité sociologique, idéologique et culturelle du pays.

Si Emmanuel Macron veut devenir Président de la république, il va falloir qu’il parle à la France entière. La France qui gagne (celle qu‘il connaît) mais aussi à la France qui souffre. Son challenge va donc être d’offrir à cette France en difficulté des moyens d’en sortir qui ne soient pas les vieilles recettes d autrefois. Parce que cette France des campagnes ou des villes moyennes a besoins de protections sociales certes, mais elle a surtout besoin d‘outils pour sortir des zones de risques dans lesquelles elle s’asphyxie.

On ne pourra pas nier que Marine Le Pen à l’extrême droite et Jean-Luc Mélenchon à l’extrême gauche ont su percevoir le mal de vivre d’une partie de la population française.

Cette France de la campagne, des villes moyennes abimées par les délocalisations industrielles ou de la banlieue minée par les cohabitations ethniques difficiles. Cette France touchée par le chômage de masse, sans projet ni moyen. Cette France angoissée par l‘avenir, frustrée de ne pas profiter des dividendes du progrès. Cette France-là a trouvé deux oreilles pour les entendre. Cela dit, on ne peut pas dire que l’oreille droite a permis à Marine Le Pen d’apporter des réponses réalistes. Le programme du Front national livre à la vindicte populaire une liste de boucs émissaires : l’Europe, la mondialisation, l’euro, la BCE, etc. mais Marine le Pen n’offre aucune perspective de réforme applicable.

L’oreille gauche a permis à Jean-Luc Mélenchon de faire une formidable campagne avec en gros la même musique, et des paroles efficaces, mais son numéro de chef des indignés n’a offert, lui non plus, aucune alternative plausible.

Les deux mouvements extrémistes n'apportent aucune solution, hormis la perspective de catastrophes économiques qui se seraient retournées contre ceux des électeurs qu’ils voulaient aider. Ou alors auraient semé des ferments de désordres très graves.

L’arrivée d’Emmanuel Macron en tête de gondole au premier tour a écarté le risque politique que beaucoup craignaient avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C’est d’ailleurs ce seul évènement qu’a salué l’ensemble des marchés financiers du monde entier. Et les marchés financiers ce sont les investisseurs et les épargnants c’est à dire tous ceux qui fabriquent l’avenir. C’est bien la preuve que pour le monde des affaires du monde entier, l’arrivée de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon était synonyme de catastrophe systémique. C’est bien la preuve que la France est totalement imbriquée dans le système mondial et qu'elle y pèse d’un poids très important. Que la Grande-Bretagne sorte de l’Union européenne ne gênera que les anglais, que les grecs sortent de l’euro ne gênerait que les grecs (et c’est bien pourquoi ils ne le font pas) ... Mais que la France sorte du système, ça perturberait le monde entier.