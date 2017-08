La France pas réformable mais transformable d’Emmanuel Macron

Le Président de la République a déclaré le 24 aout dernier à Bucarest que « la France n'est pas un pays réformable » mais qu’il était en revanche possible de la « transformer en profondeur pour retrouver le destin qui est le sien, emmener l'Europe vers de nouveaux projets » et « porter l'universalisme ».

Il s’agit là d’éléments de discours qui semblent compter pour Emmanuel Macron, puisque le candidat avait tenu des propos très proches lors de son discours d’Angers le 28 février dernier - une France irréformable mais une capacité à relever des défis immenses - et de nouveau devant le Congrès le 3 juillet dernier.

Il semble intéressant de rapprocher ces propos d’Emmanuel Macron de l’histoire récente de la France, ce que j’avais tenté de faire dans mon livre « réformes : mission impossible ? » sur lequel j’avais d’ailleurs échangé avec lui à sa sortie en 2011.

La difficulté et la reticence de la France aux réformes

De fait, des éléments objectifs ou subjectifs peuvent corroborer cette vision d’une hostilité latente de la France aux réformes.Il y a d’abord la tradition révolutionnaire depuis la fin du XVIIIème siècle (1789, 1793, 1830, 1848, 1871, et voire dans une certaine mesure 1944, 1958 et 1968) ayant conduit Tocqueville à estimer en 1848 que « Les Français sont plus doués pour faire la Révolution que des Réformes ».

Il y a ensuite dans l’histoire récente du pays un nombre important d’échecs retentissants de réformes, pas moins de six depuis le début des années 1980 : réforme Savary sur l’école (1984), réforme Devaquet sur l’université (1986), contrat d’insertion professionnelle (1994), réforme Juppé des régimes spéciaux (1995), réforme Sautter de Bercy (2000), contrat première embauche (2006). Ces échecs aux conséquences politiques souvent humiliantes pour leurs sponsors politiques ont souvent abouti à des « Tchernobyls politico-administratifs », c’est-à-dire la constitution de territoires d’action publique durablement abandonnés à toute ambition de changement.

Il y a enfin les réformes qui ne se font pas. L’exemple le plus flagrant et le plus durable concerne la remise en cause des finances publiques avec la séquence ininterrompue et en cours de quarante-trois exercices budgétaires déficitaires, une dette publique multipliée par sept en quarante ans en proportion de la richesse nationale, enfin une augmentation quasi ininterrompue des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires. En la matière la France combine des déficits à l’américaine et des dépenses à la scandinave.

Des réformes extrêmement puissantes ont quand même eu lieu

On doit toutefois constater la puissance des transformations de la France sur les quatre dernières décennies en dépit d’un sentiment diffus de blocage ou d’immobilisme. Prenons rapidement quelques exemples.