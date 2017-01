Forum de Davos : face à la menace Trump, la Chine se déplace pour la première fois au grand rendez-vous économique jusque-là chasse gardée de l’Amérique

À Davos cette année, tout le monde pensera bien sûr à Donald Trump, si proche de son intronisation le 20 janvier. Et tout le monde écoutera avec la plus grande attention ce que va dire le président chinois, Xi Jinping. Il vient en effet pour la première fois à cette manifestation typiquement capitaliste, et parlera à l’ouverture du Forum.

On s'en doute, le choix de la diplomatie chinoise de participer à Davos ne doit rien au hasard. Et le thème que va traiter le président chinois n’est pas lié au hasard non plus, puisque Davos va s’occuper du « leadership réactif et responsable ». Le Président chinois ne sera pas seul, puisque plusieurs réunions vont parler de la Chine et que nombre d’importants entrepreneurs chinois seront présents (Jack Ma, Alibaba notamment, qui a rencontré Donald Trump et lui a promis – c’est la coutume avec lui - des emplois).

Le thème « leadership réactif et responsable » est bien dans l’esprit de Davos. Il s'agit d'être réactif, bien sûr, mais sans jamais oublier d'être responsable, autrement dit d’inscrire autant que possible ses choix dans une vision à long terme. Il s’agit donc de pratiques et de codes de bonne conduite, parfois de règles, pour obtenir autant que possible une croissance mondiale harmonieuse, écologique et inclusive – bref durable. C’est bien pourquoi Davos est toujours inquiet des ruptures technologiques bien sûr, mais aussi et surtout démographiques, sociales et politiques. Les responsables y préfèrent la solution lente et coopérative des problèmes, et n’ont donc vu venir ni le Brexit, ni Donald Trump – au contraire même.

C’est bien pourquoi aussi la position de la Chine est aujourd’hui décisive, non seulement parce qu’elle est en train de changer en termes économiques, mais aussi géostratégiques. En termes économiques, après des années de croissance par l'exportation qui ont permis son émergence (merci l’OMC !), elle veut réorienter sa production vers la satisfaction de la demande interne. Ayant moins besoin de croissance externe, entre autres parce que l’économie mondiale ralentit, elle attend qu'on lui reconnaisse le statut d' « économie de marché ». 15 ans après être entrée à l'OMC avec le statut d’ « économie en transition » (autrement dit de « non économie de marché »). C’était la condition pour être admise : elle a donc accepté le risque que les autres membres puissent l’accuser de dumping. On l’a vu pour l’acier.

Mais ce statut d’ « économie en transition », accordé pour une durée de 15 ans, s’est arrêté le… 11 décembre 2016. La Chine attend donc que l'OMC reconnaisse son statut d'économie de marché, de même pour l’Union européenne. Ceci va évidemment poser des problèmes de redéfinition du dumping, sachant que la Chine a rempli ses promesses d'alors, s'engage à s'ouvrir davantage et veut procéder à plus de réformes économiques. Le dossier est donc plus encore politique qu’économique. D’où le voyage à Davos.