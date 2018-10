La folie du healthy ou le retour de la pensée magique

Atlantico : Cette recherche d'une vie parfaitement saine et contrôlée est-elle un phénomène récent ? En quoi le contexte de notre époque s'y prête-t-il ?

Eugénie Senlis : Vouloir tenter de gérer sainement sa vie, ce que nous mangeons notamment, n’est pas récent. Les sociétés ont toujours connu des moments de crispation autour de l’alimentation, pendant des moments difficiles; famines, guerres, maladies, qui ont généré des modifications de comportements plus ou moins passagères. Par exemple, les boulangers ont périodiquement été associés à des empoisonneurs à cause de l’ergot de seigle, un champignon dont la consommation provoque des effets psychotropes et des intoxications qui ont décimé des villages entiers tout au long du Moyen-Âge.

Des légendes urbaines autour de la vente de produits douteux ont souvent circulées comme celle d’un barbier qui aurait égorgé ses clients au fond de sa boutique pour en vendre de la chair sous forme de tourtes, popularisé dans la littérature par le personnage de Sweeney Todd.

Aujourd’hui, ce genre de craintes populaires existe encore, sous des formes moins localisées, et se généralise avec la variété des produits disponibles, notamment sous forme d’aliments préparés et emballés. Après la Seconde Guerre mondiale, l’industrialisation massive des Trente Glorieuses a vu le règne des préparations alimentaires industrielles qui voulaient émanciper “la ménagère” puis rendre plus rapide et facile la cuisine dans un contexte d’urbanisation croissante, de professions de bureau loin du domicile, pris “sur le pouce”. A partir des années 1980 on a commencé à se poser des questions sur la fabrication et la provenance de ce que nous mangions, avec des scandales comme celui de la vache folle ou plus récemment les vidéos montrant les conditions de mise à mort des animaux dans les abattoirs qui ont suscité l’émoi des consommateurs et une prise de conscience de l’impact de nos habitudes alimentaires sur la santé et des risques liés aux produits transformés. Si les premières motivations quant au choix de mode de vie sont d’ordre financières autant qu’issues d’une socialisation familiale, la jeune génération française des années 2000 a grandi avec les campagnes de sensibilisation du gouvernement “manger-bouger” et a grandement intégré leurs messages, qui invitent à manger des produits frais, moins gras, ni trop sucrés ni trop salés, et de surcroît biologiques voire locaux.

Cette recomposition des habitudes alimentaires se marie très bien avec un aspect contextuel de notre époque: la recherche d’une l’expression personnelle à travers nos expériences quotidiennes, comme on pourrait porter un vêtement particulier ou pratiquer un sport, nous inscrivant dans une tendance et un groupe social dans lequel nous nous retrouvons.

Que traduit le fait de s'investir de manière obsessionnelle dans cette quête ? Est-ce un moyen de combler un sentiment de vide ?

D’abord, je ne suis pas certaine que vouloir manger “healthy” soit une obsession. Je pense que les médias, les réseaux sociaux et le marketing contribuent à véhiculer une image stéréotypée du consommateur “conscient”, qu’il soit végétarien.e ou végan.e. qui achète bio ou cuisine systématiquement. Les pratiques de consommation dites “healthy” (notons que l’anglicisme démontre que le marketing s’est accaparé le phénomène devenu une tendance et un levier de vente) sont finalement assez rarement poussées à l'extrême. Quand bien même les activistes végan.e.s sont peu nombreux, leurs actions coup de poing, comme la destruction de boucheries récemment à Lille par exemple, font beaucoup parler d’eux. La plupart d’entre nous va adopter des comportements modulables, versatiles, le plus souvent afin de pratiquer ses croyances alimentaires sans trop l’autre. Que cela soit dans leur intensité - l’apparition du terme flexitarien pour catégoriser simplement une personne tentant de réduire sa consommation de viande et l’adaptant à la situation en est un bon exemple- ou dans la durée - depuis les cures de jus détox, aux “30 days challenge” (un entrainement physique quotidien avant l’été) jusqu’au “moi(s) sans” (tabac, alcool, sucre, etc.) les comportements sont rarement poussés à l’obsession totale, ne serait-ce que pour ne pas finir isolé des autres. De toute manière, à moins de s’ostraciser complètement, il est techniquement très compliqué, sinon absurde, aujourd’hui de suivre à la lettre la multitude d’injonctions à avoir une vie saine, tout simplement parce que personne ne peut être à la fois végan.e., faire du sport plusieurs fois par semaine, refuser le plastique, ne plus prendre l’avion ni la voiture dans une société urbaine et connectée.