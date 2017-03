"Les fantômes de la rue papillon" : un beau thème, assez mal traité

LES FANTOMES DE LA RUE PAPILLON

de Dominique Coubes

mise en scène: Dominique Coubes

Avec Michel Jonasz, Samy Seghir, et la participation amicale de Judith Magre.

INFORMATIONS

Théâtre du gymnase Marie-Bell

38 Bd Bonne Nouvelle

75010 Paris

Réservations: 01 .42.46.79.79

jusqu'au 30 avril

du mardi au samedi à 20H, dimanche à 18h.

L’AUTEUR

Dominique Coubes est scénariste. Il a travaillé six ans avec Didier Bourdon comme directeur artistique; et travaille depuis 2003 pour le théâtre du Gymnase. Il a écrit plusieurs pièces et signé de nombreuses mises en scènes dont celle de cette pièce.

THEME

Depuis le 16 Juillet 1942, Joseph erre dans le ciel de la rue Papillon.