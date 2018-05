Les événements de Mai 68 la révolution iranienne de 78 : comment les aspirations aux libertés individuelles ont produit ( toute proportion gardée) des effet inverses

Atlantico : Dans le parallèle entre Mai 68 et la révolution de 1978 en Iran, quelles sont les causes communes à ces deux mouvements à la fois culturels et sociaux?

Farhad Khosrokavar : On trouve des points communs dans l'aspiration à la liberté individuelle, l'affirmation de soi et l'émancipation par rapport à un pouvoir considéré comme trop rigide et soutenu par des intellectuels et des artistes dans les deux cas. En revanche, en Iran, le mouvement ouvrier était n'était pas identique dans ses revendications, car il s'agissait des "ouvriers du pétrole", qui contestaient la manière dont l'Etat captait les revenus du "fléau noir'. Par ailleurs, l'opposition au patriarcat, la lutte pour l'égalité hommes/femmes et la révolution sexuelle ont été bien plus radicales en mai 68.

Philippe Fabry : Je ne suis pas sûr que ces deux phénomènes soient comparables. Bien sûr, il y a l’aspect « mouvement révolutionnaire », qui semble commun, mais il faut bien voir que l’idée-même de révolution, historiquement, est assez fourre-tout et désigne tout à la fois des événements qui répondraient plutôt à des catégories bien distinctes. Autrement dit, quel rapport entre la révolution nationaliste-communiste cubaine des années 1950, la Révolution française, la Révolution américaine ? Guère, en dehors du mot employé.

La comparaison de Foucault me semble donc assez peu fondée historiquement. Bien entendu, on trouve dans les deux cas une jeunesse lasse de l’ordre établi, mais d’une part le rôle de la jeunesse et de ses aspirations spécifique n’est pas le même, et d’autre part la révolution concerne deux types de sociétés totalement différentes. Ainsi, la révolution iranienne était une révolution nationale, qui cherchait à mettre fin à l’absolutisme du shah, dans le cadre plus général d’un mouvement de construction d’un Etat-nation iranien moderne ; en cela la révolution iranienne est plus comparable à la Révolution française de 1789 ou à la russe de 1917. Avec mai 68, nous étions plutôt face à une post-révolution,, ou révolution post-démocratique, dans un Etat-nation démocratique déjà vieillissant, et cherchant une sorte de second souffle, de dépassement d’acquis politiques et sociaux déjà anciens ; d’ailleurs, ce n’est pas vraiment une révolution, puisqu’elle n’aboutit pas à un changement de régime mais à une sorte de négociation.

En 1979, Michel Foucault soutient la révolution iranienne en la comparant à mai 68 : "les Iraniens veulent tout" écrit-il alors, en pensant que cette insurrection est celle "d'hommes aux mains nues qui veulent soulever le poids formidable qui pèse sur chacun de nous". Cette aspiration à la liberté individuelle et à l'émancipation vers un style de vie occidental, tout en voulant conserver ses idéaux politiques est-elle commune à ces deux projets de révolution?

Farhad Khosrokavar : Oui, dans la mesure où le soulèvement en Iran s'est d'abord produit avec les ouvriers, la jeunesse des quartiers populaires et les enseignants, rejoints ensuite par les classes moyennes occidentalisées, qui revendiquaient le respect des droits de l’homme, la liberté d’expression et un exercice plus démocratique du pouvoir, tout en s'émancipant des dominations géopolitiques. Cependant, Mai 68 a quand permis de concilier ces valeurs dans une large mesure, au contraire de l'Iran.