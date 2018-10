Eurostat : mais pourquoi la France affiche-t-elle la plus mauvaise performance européenne en matière de baisse du chômage

Atlantico : Au-delà des choix économiques du pays depuis 1 an, quelles sont les spécificités françaises qui pourraient expliquer cette sous-performance française ?

Michel Ruimy : Juste un petit mot sur le taux de chômage dans la zone euro. S’il n’a cessé de reculer depuis qu’il est repassé, en septembre 2016, sous le seuil symbolique de 10%, le taux de chômage en zone euro, malgré l’amélioration observée au mois d’août dernier où il a rejoint son niveau de novembre 2008, reste à un niveau bien plus élevé que celui d’avant la crise financière de 2007-2008, où il s'établissait à 7,5%.

Concernant la France, les raisons sont multiples et souvent se complémentent. Sans vouloir faire un ordre de priorité, il y a tout d’abord un facteur démographique. En moyenne, il y a, chaque année, environ 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail lorsque 650 000 seniors en sortent. L’économie française doit donc créer annuellement 150 000 postes pour que le chômage n’augmente pas, plus, si on veut qu’il baisse.

Une autre explication serait la fin récente de certaines politiques économiques, extrêmement coûteuses pour la nation, de lutte contre le chômage comme la fin de la prime à l’embauche ou les emplois aidés qui bénéficiaient aux jeunes. La réduction du nombre d’emplois du fait de la diminution de ces contrats aidés a été estimée, pour la période allant de fin 2017 à fin 2019, à un peu plus de 85 000.

On peut également considérer la situation où du fait de la récente reprise de l’activité, certaines personnes éloignées de l’emploi se réinscrivent en masse à Pôle emploi, faisant alors gonfler les chiffres du chômage.

Ensuite, il y a le problème de la formation initiale et continue. Un grand nombre de chômeurs n’ont pas le profil adéquat voire, pas du tout, de qualifications pour occuper les postes à pourvoir. Cette situation explique, en partie, pourquoi les PME n’ont jamais eu, paradoxalement, autant de mal à recruter.

Mais, au-delà de ce chiffre publié, pour savoir s’il y a une amélioration sur le front du chômage, il faut tenir compte, plus spécifiquement, de la création du nombre d’emplois salariés marchands car il traduit le nombre d’emplois créés spontanément par les entreprises. En ce sens, il est une donnée importante de la situation macroéconomique d’un pays. Il est, en quelque sorte, le vrai thermomètre de l’activité économique. Et face au nombre de jeunes qui entrent sur le marché du travail, notre économie n’est pas assez créatrice d’emplois.

D’un point de vue politique, les réformes économiques et fiscales menées depuis 1 an peuvent-elles avoir joué un rôle dans cette sous-performance ?

Comme l’affirme la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, les réformes structurelles ont besoin de temps pour donner leur plein effet. 18 mois ? 2 ans ? 3 ans ? Il ne faut pas oublier pour que ces réformes soient pleinement efficaces dans les mois qui viennent, encore faut-il qu’elles accompagnent une activité économique soutenue.

Or, de ce côté, si le quinquennat s’est ouvert sous de très bons auspices conjoncturels - le taux annuel de croissance 2017 a été plus que satisfaisant eu égard aux perspectives envisagées lors de l’élaboration du budget -, le résultat enregistré au 1er semestre de cette année a déçu. Mais, à sa décharge, le gouvernement a dû composer avec un budget qui n’était pas le sien. A sa décharge également, la France, à l’image notamment de l’Espagne ou de l’Italie, n’est pas le seul pays à ne pas avoir résolu la question du chômage. A sa décharge enfin, ce début d’année, légèrement moins euphorique que l’année précédente, peut s’expliquer par un environnement mondial, marqué par une plus grande incertitude politique et la menace d’une instabilité financière, avec une dette mondiale toujours plus importante, se situant à 240 % du PIB mondial, qui tasse la croissance mondiale.