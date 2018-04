Europe : le grand saut dans l’inconnu pour Emmanuel Macron

Atlantico : Olaf Scholz, nouveau ministre des finances allemand a pu déclarer que toutes les réformes proposées par Emmanuel Macron n'étaient pas "possibles", une position qui semble commune avec les membres de la CDU/CSU. De la même façon, l'annonce préventive de Berlin sur sa non-participation aux frappes en Syrie a pu consolider, notamment, la relation entre Paris et Londres. Comment Emmanuel Macron peut-il intégrer ces différents éléments pour la suite de son ambition européenne alors qu'il l'avait envisagé sous l'angle du couple franco-allemand ?

Jérôme Vaillant : Alors qu’Emmanuel Macron rappellera son projet de réforme pour l’Europe ce mardi 17 avril, la chancelière exposera devant le groupe parlementaire CDU-CSU les premiers pas à faire pour réformer l’Europe.

Angela Merkel est manifestement obligée de tenir compte des réserves formulées au sein de son propre parti, tout particulièrement de la part des spécialistes des questions budgétaires qui s’appuient sur le jugement du Tribunal fédéral constitutionnel de Karlsruhe soucieux de préserver la souveraineté du Bundestag en matière de budget (cf. entre autres son jugement de septembre 2012). Certains députés chrétiens-démocrates, dont Ralph Brinkhaus, vice-président du groupe parlementaire, doutent qu’il soit possible d’aboutir à une position franco-allemande commune lors du sommet européen du mois de juin. Mais la nouvelle secrétaire générale de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a fait savoir pour sa part que s’il fallait aborder les réformes avec le sérieux nécessaire, le faire savoir « n’avait rien à voir avec un blocage de l’Europe ». Elle ajoutait que chancelière disposait au Bundestag de la marge de manœuvre nécessaire pour convaincre le groupe parlement chrétien-démocrate. Le porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert, a en même temps insisté sur le fait que la chancelière partait de l’idée d’un accord franco-allemand d’ici fin juin et indiqué que « la volonté commune d’aboutir était là », ajoutant que A. Merkel et E. Macron « se trouvaient dans un processus intensif de discussion et de travail sur toutes les facettes de la réforme de la zone euro et qu’il y avait certes à ce propos des concordances comme des divergences. »

Quant à Olaf Scholz, ministre des Finances, il n’a lors de son entretien avec la Frankfurter Allgemeine Zeitung du 14 février, rien dit d’autre que la chancelière. Après avoir rappelé le geste fort qui a consisté pour la chancelière, le ministre des Affaires étrangères et lui-même à se rendre à Paris aussitôt après la formation du nouveau gouvernement, il estime que les discussions avec Paris vont être menées à un bon rythme et que l’on peut s’attendre à des résultats sur la question de l’union bancaire, une fois réglées quelques questions ardues de crédits.