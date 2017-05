L’euro monnaie commune pour remplacer l’euro monnaie unique ? Des avantages illusoires

Il y aurait une monnaie commune, l'euro, qui serait géré par la BCE.

Dans chaque pays participant circulerait une monnaie nationale. En France par exemple la monnaie nationale serait le franc.Donc dans chaque pays participant les prix, salaires, loyers et contrats seraient libellés en devise nationale. Les résidents d'un pays auraient des comptes bancaires domestiques qui seraient en devise nationale. Chaque Banque Centrale Nationale gérerait cette monnaie nationale de manière conventionnelle, c'est-à-dire prêterait des quantités de cette monnaie nationale aux banques commerciales du pays.

Ces banques elles-mêmes créeraient des dépôts en devise nationale, et donc de la monnaie nationale, à l'occasion des prêts en devises nationales qu'elles octroieraient à leurs clients. Les banques commerciales auraient des réserves, obligatoires et excédentaires, sur des comptes en monnaie nationale auprès de leur banque centrale nationale.

Mais les résidents d'un pays pourraient aussi avoir, à côté de leurs comptes en monnaie nationale, des comptes domestiques en euro monnaie commune. Ce serait d'ailleurs une nécessité pour la plupart des entreprises, car le commerce international et les flux financiers entre pays participants seraient libellés en euro monnaie commune. Une entreprise française exportant vers l'Allemagne serait payée par les acheteurs allemands en euros monnaie commune. Une entreprise française important d'Allemagne paierait les vendeurs allemands en euro monnaie commune. De la même manière, le commerce international et les flux financiers entre les pays participants et les pays tiers du reste du mondeseraient libellés en euro monnaie commune, ou en devises étrangères comme le dollar.

La monnaie commune, contrairement à l’ECU du système monétaire européen, ne serait pas un panier des différentes monnaies des pays participants. Ce serait une vraie monnaie, en laquelle chaque monnaie serait convertible à un taux de conversion fixe.

Les monnaies nationales ne seraient convertibles qu'en euro monnaie commune. Donc on ne pourrait pas acheter ou vendre du franc contre dollars par exemple. On ne pourrait acheter ou vendre des francs que contre des euros, monnaie commune. Il n'y aurait que l'euro monnaie commune qui serait traité sur le marché des changes contre le dollar et autres monnaies tierces. Le taux de change de l'euro monnaie commune dépendrait de la position de balance extérieure, commerciale et financière, globale de la zone.

Les partisans de la monnaie commune disent que cela permettrait de se protéger de la spéculation, contrairement à ce qui se passait avec le SME. A l'époque les marchés financiers pouvaient provoquer de fortes altérations des taux de change entre une monnaie européenne et l'ECU, et les pays victimes de spéculations à la baisse sur leur monnaie étaient obligés de répondre par de fortes hausses de leurs taux d'intérêt.

De ce point de vue ce serait donc différent de ce qui se passait avec l'ECU. A l'époque il y avait un marché des changes entre le franc et le dollar, le mark et le dollar, ... qui fixaient les taux de change entre le franc et le dollar, le mark et le dollar, ... Ensuite le taux de change entre l'ECU et le dollar était une moyenne pondérée des taux de changes de ses composantes comme le franc ou le mark avec le dollar.