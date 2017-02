Etats-Unis - Russie : pourquoi ce qui est reproché à Michael Flynn ressemblent pourtant étrangement au travail habituel d’un conseiller à ce poste ….

Le lieutenant général (en position de retraite) Michaël Thomas Flynn a présenté sa démission du poste de conseiller de la sécurité nationale le 13 février 2017. La presse s’est emparée de ce fait, certes très important, pour diffuser de fausses nouvelles de manière à incriminer - une fois de plus - Moscou dans des activités délictueuses orchestrées par ses services secrets. Il convient de revenir aux faits pour tenter de comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire.

Le général Flynn a eu des discutions téléphoniques avec l’ambassadeur russe, Sergey Kislyak, alors que Donald Trump venait d’être élu président des États-Unis mais n’était pas encore entré en fonction.

Lors de ces échanges téléphoniques avec le diplomate, il lui aurait assuré que les sanctions prises par Washington, en particulier a propos de l’expulsion de 35 diplomates et de leurs familles suite aux accusations de tentatives d’influence sur l’élection présidentielle américaine par les services russes, pourraient être assouplies une fois le président Trump intronisé. Selon le droit américain, cela peut être considéré comme une "négociation par un citoyen américain avec une puissance étrangère avec laquelle les États-Unis entretiennent des contentieux". C’est punissable selon le "Logan Act" prodigué lors d’une loi de 1799 amandée en 1995(1). Cette loi faisait suite à une visite privée qu’avait effectué le docteur George Logan de Pennsylvanie en France en 1798 pour négocier (en particulier avec Talleyrand) la sortie d’une crise qui existait alors entre les deux pays. Des démarches officielles de Washington avaient précédemment échoué. Malgré le succès du Docteur Logan qui sera ensuite élu sénateur, cette loi avait été prodiguée pour empêcher que de telles démarches personnelles ne se renouvellent à l’avenir. Généralement, les structures étatiques apprécient assez modérément les initiatives individuelles hors du système…

Qu’est-ce qui est vraiment reproché au général Flynn par l’équipe Trump qui l’a incité (ou plutôt obligé) à démissionner ? Tout simplement d’avoir trompé le futur vice-président Mike Pence sur le contenu exact de ses entretiens avec le chef de la mission diplomatique russe à Washington. En effet, Pence avait avancé une défense maladroite et erronée de Flynn se mettant personnellement en mauvaise position. Il a pu en déduire que Flynn lui avait menti or le mensonge est un péché capital dans la société américaine qui est basée sur un fond religieux très ancré. De plus, à l’évidence ce couac survenu dans l’équipe du nouveau président a été peu apprécié par Donald Trump qui tient à resserrer les rangs devant l’opposition passive qu’il rencontre à l’heure actuelle aux États-Unis. Mais il est clair qu’il ne s’agit absolument pas d’un cas de trahison.