Et la truie Charlotte est arrachée à ses tortionnaires…

Peut-être avons-nous eu tort d'utiliser l'expression "race porcine". Le mot "race" a mauvaise presse. Et c'est pourquoi il a été interdit. Proclamons donc ici que les cochons sont nos frères et les cochonnes nos sœurs.

C'est ce qu'affirment les antispécistes. En vertu de quoi ils caillassent les boucheries et les poissonneries. Ils ne veulent pas qu'on tue les cochons, les poules, les bœufs et les moutons. Leur combat vise aussi à protéger la vie des soles et des turbots.

Deux militantes antispécistes vont passer en justice pour avoir attaqué des boucheries. Manon et Léa sont fières de leur action. "Grâce à nous, les médias ont été sensibilisés à la cause animale." Elles ont conscience de se battre contre plus fort qu'elles.

"Les oppresseurs sont puissants et nombreux."

En effet, il y a les éleveurs, les pêcheurs, les bouchers, les poissonniers, et surtout des millions d'assassins par procuration qui mangent de la viande et du poisson.

Léa et Manon ont un titre de gloire à leur actif. Avec d'autres antispécistes, elles ont mené une action contre un abattoir à Tielt, en Belgique. Et là, dans le "couloir de la mort" (c'est leur expression) elles ont découvert une charmante cochonne, baptisée par elles Charlotte, qui attendait son funeste destin. Elles l'ont "libérée". Et Charlotte a été placée dans un "lieu sécurisé".

Ce lieu est gardé secret, des fois que des monstres essaieraient de s'emparer de la truie pour la transformer en jambon…Léa et Manon veillent sur elle. Pour lui rendre son séjour plus agréable, nous avons la certitude qu'elles lui ont trouvé un compagnon mâle. Un beau cochon qui fera plein de petits gorets à la belle cochonne.

Chez les antispécistes, la bêtise n'a d'égal que leur sectarisme et leur fanatisme. Ils ont ça en commun avec les djihadistes. Eux aussi font la guerre sainte. Quelques mots encore sur leur crétinisme abyssal.

Sur Twitter, on a lu ça qui préconise avec humour une solution pacifique à notre conflit avec les animaux. "Que les moustiques renoncent à propager la malaria et nous cesserons de les exterminer". C'est bien vu. Mais à l'heure qu'il est les moustiques n'ont pas donné suite à cette proposition.