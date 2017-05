"Et encore… je ne vous dis pas tout !": un livre qui vaut beaucoup mieux que son titre

LIVRE

Et encore… je ne vous dis pas tout !

De Bernard Menez

Éd. L’Archipel

264 pages

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THÈME

A bientôt soixante-treize ans, le comédien Bernard Menez se retourne sur son parcours professionnel et publie un recueil de souvenirs.

POINTS FORTS

1) Il y a un malentendu « Bernard Menez », comme souvent avec les comédiens prisonniers de leur image ou de leur emploi. Un malentendu que ce livre bien écrit et bien construit (bravo à Carole Wrona qui a tenu la plume) dissipe complètement. Parce que Bernard Menez a joué presque toujours des rêveurs naïfs et des bredins maladroits, on a eu vite fait de le confondre avec ses personnages. Or on découvre au fil de ces pages qu’il fut un élève brillant (maths sup, maths spé), puis un bon professeur de mathématiques, qu’il est à ses heures pilote d’avion et qu’il s’est même lancé un temps dans la politique.

Se passant très bien d’un agent, il négocie lui-même ses contrats. L’anecdote qu’il raconte à ce propos sur le tournage de « La Grande Bouffe », à ses débuts, est très révélatrice. Les grands comédiens sont toujours plus complexes qu’il n’y paraît.

2) Même si son nom reste attaché à de nombreuses grosses comédies françaises et à pas mal de nanars (il le reconnaît lui-même et les assume totalement), c’est oublier un peu vite qu’il a commencé dans le métier avec trois grands cinéastes : Jacques Rozier, François Truffaut et Pascal Thomas, auxquels il rend un hommage reconnaissant.

3) Jolie déclaration d’amour au théâtre de boulevard, si souvent décrié par les têtes pensantes. Bernard Menez a joué une quinzaine d’années au Théâtre Michel les pièces de son directeur, Marc Camoletti, l’auteur de « Boeing Boeing ». Et le moins que l’on puisse dire est qu’il ne crache pas dans la soupe. « Le théâtre de boulevard ne peut être rangé dans la catégorie des sous-genres », affirme-t-il.

Il rappelle aussi son bref passage à la Comédie-Française. Invité comme pensionnaire par l’administrateur général de l’époque, le grand metteur en scène Jacques Lassalle, il n’est resté que six mois dans la maison de Molière. Victime d’une cabale et d’un accueil glacial, il a donné sa démission sitôt son contrat signé !